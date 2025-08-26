印度示警鄰近水壩擬洩洪 巴基斯坦撤離15萬人

快訊

中央社／ 巴基斯坦拉合爾26日綜合外電報導
8月26日，在巴基斯坦與印度接壤的旁遮普邦巴哈瓦爾納加爾區，由於鄰國印度放水洩洪，導致薩特里河水位上漲，救援人員正在疏散低窪地區的村民。美聯社
巴基斯坦官員今天表示，在鄰國印度警告當地水壩計畫洩洪後，巴方為因應洪災威脅，已從巴國農業心臟地帶3條河流沿岸至少撤離15萬人。

路透社報導，巴基斯坦官員指出，他們昨天意外收到來自印度的警告，印度打算自印方旁遮普邦（Punjab）一側馬托布爾水壩（Madhopur Dam）洩洪，這座水壩水位迅速上升。

印度在水壩水位過高時會例行洩洪，多餘水量會流入巴基斯坦境內。新德里當局24日表示，由於降雨量大，已警告巴基斯坦大量水流將湧入該國水道。

拉維河（Ravi River）、薩特里河（Sutlej River）及契那布河（Chenab River）3條河流從印度領土流入巴基斯坦境內。

巴基斯坦國家災難管理局（National Disaster Management Authority）今天指出，這幾條河流目前觀測到中度至高度洪水

雨量 印度 洪水 巴基斯坦

