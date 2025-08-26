罹嚴重心臟病…他登頂富士山「創最年長紀錄」 百歲人瑞淡定：沒什麼特別的
1名罹患嚴重心臟病的102歲日本男性人瑞，已獲認證為登頂富士山的最年長者，但他對此壯舉卻毫不在意，認為這並不特別。
法新社報導，1923年出生的阿久澤幸吉，幾乎每週都會爬山做為訓練，最終成功登上日本最高峰。
他在8月初登上富士山，獲金氏世界紀錄認可。
阿久澤接受法新社採訪時說：「我這次比上次登頂時還大6歲。」他指的上次是在96歲那年，攀登這座海拔3776公尺的高峰。
他說：「我去過好多次，也看過山頂的景色，沒什麼特別的。」
阿久澤1月在住家附近登山時摔倒，後來又罹患帶狀皰疹，並因心臟衰竭住院，之後他開始為攀登富士山做準備。
他的身體狀況令家人憂心，但他75歲的女兒告訴法新社，阿久澤仍堅持要登山，「他恢復得太快，讓醫師都難以置信」。
阿久澤花了3天時間登頂富士山，途中兩晚住宿於山屋，但高海拔的環境差點讓他放棄。
阿久澤的女兒說，在職業是護理師的孫女等同伴支持下，他終於登上山頂。
被問到是否還想再攀登富士山，阿久澤堅決地回答說：「不要。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言