台灣謝神戲前進大阪世博 國旗成舞台亮點

中央社／ 大阪26日電
文化部主辦We TAIWAN系列活動「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」前進大阪世博一連演出3天，舞台背景設計於26日首演亮相，可見阿里山小火車等，中華民國國旗元素也在其中。中央社
文化部主辦We TAIWAN系列活動「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」前進大阪世博一連演出3天，舞台背景設計於26日首演亮相，可見阿里山小火車等，中華民國國旗元素也在其中。中央社

在We TAIWAN展期結束後，文化部再度前進日本大阪，今天傍晚登上大阪世博舞台首演「島嶼之聲—廟埕前的謝神戲」，舞台背板點綴充滿台灣意象，玉山、101大樓外，國旗也在其中。

文化部政務次長王時思今天向媒體表示，文化部此次以We TAIWAN名稱提出演出申請，大阪世博官方也接受，在官網上能看到We TAIWAN的節目演出跟名稱，「基本上應該是站在這個文化交流立場上是很尊重我們這次的演出。」

王時思說，活動背板、表演到表演會出現的文字，都需經由大阪世博大會審查、確認，「我們的申請過程算是非常順利，都沒有遇到什麼阻礙。」背板設計上，因期望展現We TAIWAN象徵的台灣代表性，所以可見阿里山小火車、台南孔廟等，「當然也要有我們的國旗。」

能夠前進大阪世博舞台演出，光等待審查便耗費2個月的時間。大阪世博此次也以「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」完整活動名稱在官方網站宣傳，讓「台灣」之名正式登上世博大會，也為日前於20日結束的We TAIWAN活動，重新邁向新里程碑，今天首演後也將再於同一舞台演出2天。

王時思坦言，申請通過的時候，「我們大家有『你看我、我看你』，有一種Are you sure的表情這樣，但既然他們可以接受，我們當然就是非常開心，那也希望這樣的文化性的演出是可以受到世界認可的。」

「島嶼之聲—廟埕前的謝神戲」集結9組團隊演出，原住民、客語、台語歌聲都納入其中。王時思說，其實光看第1遍彩排尾聲時，她就有點想哭，「大家用不同的語言，但是唱同一個調子，就是我們台灣的樣子，也是我們期待台灣的樣子，我們可以有不同的語言，但我們可以一心守護自己的台灣。」

We TAIWAN系列活動「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」從今天起至8月28日一連3天，日本時間下午5時至6時，將在世博夢洲園區Pop-Up Stage North演出。

