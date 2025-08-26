開創新一波觀光！斯里蘭卡走出破產危機 總統押寶賭場吸高端賭客

快訊

中央社／ 可倫坡26日綜合外電報導
斯里蘭卡賭場策略的成敗，對總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）而言至關重要。法新社
斯里蘭卡賭場策略的成敗，對總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）而言至關重要。法新社

純淨海灘、野生動物觀察體驗和佛教聖地巡禮向來是斯里蘭卡吸引觀光客的賣點。現在，其首位馬克思主義派總統押寶賭場將帶進印度和中國大亨豪擲千金，並且開創一波觀光風潮。

路透社報導，賭場策略的成敗對總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）而言至關重要。在2022年和2023年災難性經濟崩潰背景下出線、矢言改善民生的他，下個月就任將屆滿一年。

斯里蘭卡過去有為數不多的小型賭場，迪桑納亞克本月稍早則為首都可倫坡City of Dreams Sri Lanka賭場綜合度假村揭幕。這項計畫由斯里蘭卡企業集團JohnKeells Holdings和澳門新濠博亞娛樂有限公司合資開發。

這座南亞首個綜合度假村開幕時找來印度寶萊塢（Bollywood）萬人迷赫利希克羅桑（Hrithik Roshan）站台，舞台上的他在印地語歌曲樂音中大秀舞技。

迪桑納亞克也在國會通過立法，針對賭場等博弈活動進行規範，反映出他對於該產業的重視。

觀光部副部長拉納辛赫（Ruwan Ranasinghe）告訴路透社，斯里蘭卡定下今年到訪觀光客提升5成、達300萬人的目標，估可使觀光收入從去年的37億美元增至50億美元，上述計畫是推進相關工作其中一環。

觀光業占去年國內生產毛額（GDP）比重約4%，在高端賭客加持下，政府希望最終可以提升到10%。觀光業是海外匯款和服飾出口之外，賺取美元的第3大來源。

經濟接連兩年萎縮迫使斯里蘭卡尋求國際貨幣基金（IMF）提供29億美元紓困金。其經濟於去年復正成長。

斯里蘭卡2022年宣告破產，導致主權債務違約，到期債務雖獲推遲，但2028年仍須恢復償債。

