快訊

「柯建銘必須離開國會」 朱立倫：他留立院是對不起台灣社會

冷心低壓襲擊多處淹水！高雄溫度驟降近10度 民眾：比冷氣房還冷

「小英男孩」涉綠能弊案 蔡英文辦公室：不能容忍不法行為

日本連日高溫！東京連9天破攝氏35度 追平紀錄「猛暑日」天數紀錄

中央社／ 東京26日綜合外電報導
日本氣象廳指出，大範圍地區今天被高氣壓籠罩，天氣晴朗、高溫持續，其中東京市區已連續9天觀測到攝氏逾35度的「猛暑日」，追平2022年「猛暑日」連續天數最長的紀錄。 美聯社
日本氣象廳指出，大範圍地區今天被高氣壓籠罩，天氣晴朗、高溫持續，其中東京市區已連續9天觀測到攝氏逾35度的「猛暑日」，追平2022年「猛暑日」連續天數最長的紀錄。 美聯社

日本氣象廳指出，大範圍地區今天被高氣壓籠罩，天氣晴朗、高溫持續，其中東京市區已連續9天觀測到攝氏逾35度的「猛暑日」，追平2022年「猛暑日」連續天數最長的紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，截至今天下午2時，日本測得最高氣溫的地區，位在德島縣美馬市攝氏38度。

另外，群馬縣桐生市與埼玉縣熊谷市分別測得37.4度；富山市觀測到37.1度；名古屋市觀測到37度；鳥取縣米子市、福島縣會津若松市、大津市、福岡市、東京市區等，從東北地區到九州各地，均出現超過35度的「猛暑日」，有31個地方政府因此接獲中暑警戒。

東京都市區（東京都心）截至今天，今年累計出現22天「猛暑日」，這部分也追平「猛暑日」最多的2023年。

東京都消防廳指出，截至今天下午3時，都內今天總共有36人疑似因為中暑送醫治療，這些病患年齡介於8到92歲，其中16人症狀中等，20人為輕症。

東京都消防廳呼籲當地民眾，在感到口渴之前就要補充水分，以及適當使用冷氣與電扇等，嚴防中暑。

負責解剖工作的東京都監察醫務院表示，東京市區昨天有3人疑似因中暑而身亡。

根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」。

東京 日本 高溫 熱浪

延伸閱讀

72歲翁為省電中暑身亡…發霉存摺曝光「隱藏財產」 兒見金額崩潰了

中日關係緊張？日本呼籲各國勿參加陸閱兵式 北京要求日方澄清

日本插畫家來台品嘗1道早餐直呼「神級」 全場認證：無敵美味

秋季赴日注意！夏天高溫屢創新高 氣象專家：賞楓時程恐延後

相關新聞

開創新一波觀光！斯里蘭卡走出破產危機 總統押寶賭場吸高端賭客

純淨海灘、野生動物觀察體驗和佛教聖地巡禮向來是斯里蘭卡吸引觀光客的賣點。現在，其首位馬克思主義派總統押寶賭場將帶進印度和...

澳洲鄉間爆槍擊案！2員警試圖遞搜索票突遭射殺亡 警持續搜捕在逃槍手

澳洲警方今天在維多利亞州一處鄉間住宅，試圖向一名被控涉入過去性侵案的男子傳遞搜索票時，有一名槍手突襲射殺兩位員警，還有另...

台灣38廠商亮相日本規模最大業界展會 防災與客製化受矚目

「第61回JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2025」21日至23日在幕張展覽館舉行，是日本規模最大的...

日本連日高溫！東京連9天破攝氏35度 追平紀錄「猛暑日」天數紀錄

日本氣象廳指出，大範圍地區今天被高氣壓籠罩，天氣晴朗、高溫持續，其中東京市區已連續9天觀測到攝氏逾35度的「猛暑日」，追...

颱風劍魚襲越南3死10傷 河內市街大量積水

越南政府今天表示，颱風「劍魚」（Kajiki）已造成至少3人喪生，10人受傷。當局並警告，強降雨可能引發洪水和走山

年薪200萬元！背包客追隨網紅瘋赴澳洲找礦場工作 但小心雷點

網紅狄維特（Janne D’Huyvetter）原本只在TikTok分享夢幻日落、衝浪景點、咖啡館評比等等，與其他旅遊網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。