日本連日高溫！東京連9天破攝氏35度 追平紀錄「猛暑日」天數紀錄

日本氣象廳指出，大範圍地區今天被高氣壓籠罩，天氣晴朗、高溫持續，其中東京市區已連續9天觀測到攝氏逾35度的「猛暑日」，追平2022年「猛暑日」連續天數最長的紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，截至今天下午2時，日本測得最高氣溫的地區，位在德島縣美馬市攝氏38度。

另外，群馬縣桐生市與埼玉縣熊谷市分別測得37.4度；富山市觀測到37.1度；名古屋市觀測到37度；鳥取縣米子市、福島縣會津若松市、大津市、福岡市、東京市區等，從東北地區到九州各地，均出現超過35度的「猛暑日」，有31個地方政府因此接獲中暑警戒。

東京都市區（東京都心）截至今天，今年累計出現22天「猛暑日」，這部分也追平「猛暑日」最多的2023年。

東京都消防廳指出，截至今天下午3時，都內今天總共有36人疑似因為中暑送醫治療，這些病患年齡介於8到92歲，其中16人症狀中等，20人為輕症。

東京都消防廳呼籲當地民眾，在感到口渴之前就要補充水分，以及適當使用冷氣與電扇等，嚴防中暑。

負責解剖工作的東京都監察醫務院表示，東京市區昨天有3人疑似因中暑而身亡。

根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」。