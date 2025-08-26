中國國航客機「發動機故障」備降西伯利亞 火速派備用飛機支援

快訊

中央社／ 莫斯科26日綜合外電報導

俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）今天發表聲明指出，一架搭載265人的中國國際航空公司客機從倫敦飛往北京途中，因為發動機故障，備降西伯利亞。

路透社報導，俄羅斯聯邦航空運輸局表示：「一架中國國航波音（Boeing）777-300班機從倫敦飛往北京途中，機組人員決定降落在俄羅斯的一座備降機場。初步原因是其中一具發動機故障。」

航班追蹤網站Flightradar24顯示，這架波音777型班機降落在俄羅斯西伯利亞（Siberia）西部下瓦爾托夫斯克（Nizhnevartovsk）機場。

俄羅斯聯邦航空運輸局指稱，中國國航已決定派遣一架備用飛機前往下瓦爾托夫斯克。這架飛機將在今天稍晚抵達，搭載機上250名乘客及15位機組人員至北京。

