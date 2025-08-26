澳洲鄉間爆槍擊案！2員警試圖遞搜索票突遭射殺亡 警持續搜捕在逃槍手

快訊

中央社／ 雪梨26日綜合外電報導
警方在澳洲維多利亞州波朋卡槍擊案發生地點附近巡邏。歐新社
警方在澳洲維多利亞州波朋卡槍擊案發生地點附近巡邏。歐新社

澳洲警方今天在維多利亞州一處鄉間住宅，試圖向一名被控涉入過去性侵案的男子傳遞搜索票時，有一名槍手突襲射殺兩位員警，還有另一名員警受傷，警方正搜捕此人。

路透社報導，維多利亞州警方在社群媒體發布聲明表示，他們正在墨爾本（Melbourne）東北方約300公里的山區城鎮波朋卡（Porepunkah）處理一起發展中案件，並要求民眾避免前往該地區。

當地媒體「世紀報」（The Age）報導，警方為遞送關於過去性侵案指控的搜索票而造訪那間住宅時遭到伏擊，兩名員警被射殺，另一位員警受傷。

世紀報提到，全副武裝的特別行動小組（Special Operations Group）員警已部署至現場，做案槍手與其數名家人目前在逃，其中包含孩童。

澳洲廣播公司（ABC）報導，警方認為槍手是「主權公民」（sovereign citizen）。主權公民認為政府是非法機構，致力擺脫政府和法律約束。

波朋卡小學校長吉里斯（Jill Gillies）告訴澳洲廣播公司墨爾本電台（ABC Radio Melbourne），學校被迫封鎖，約90名學生自上午11時30分起在室內避難。澳洲廣播公司之後報導封鎖已解除。

當地機場也因持續進行的緊急應變行動而關閉。

