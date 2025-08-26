台灣38廠商亮相日本規模最大業界展會 防災與客製化受矚目

「第61回JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2025」21日至23日在幕張展覽館舉行，是日本規模最大的業界展會，3天吸引超過6萬人次入場。台灣館今年有38家廠商參展，產品聚焦防災與環境永續等日本消費者關注的議題，展現台灣廠商在製造與客製化方面的優勢。

台灣館在會場設有4個島狀展區，中央區域設計人流動線，並結合新品發表會與問卷收集活動，吸引人潮，提升曝光度。展品涵蓋五金扣件、手工具、水五金、園藝用品及營運相關用品，也有消費性電子產品參展。

日本市場向來是台灣廠商的重要踏腳石。此次有26家廠商參與媒合會，每家公司均與至少2家日本買主商談。台灣業者普遍期待，藉由參展不僅能深耕日本市場，也能進一步提升台灣品牌的國際能見度。

台灣廠商長期以製造實力及靈活的客製化服務受到青睞，在與客戶溝通合作上建立高度信賴，因此深獲日本買主信任。

日本DIY．HC協會副會長竹田光貴接受中央社採訪時表示，日本消費市場近年來的變化明顯，消費者更重視產品的「好用、安心、安全」，尤其在災害頻仍的情況下，防災商品的重要性愈來愈高。

竹田光貴並指出，日本流通業界與台灣企業合作關係日益密切，不少日商近年將生產據點自中國移轉至台灣或其他地區，台灣技術因此受到重視，日本也積極強化與台灣的合作。

台灣館展品中不少與防災相關，例如玄妮安全股份有限公司帶來客製化頭盔，立群企業的磁吸頭盔頭燈，以及永源盛的強光手電筒等。

永源盛外銷經理王珮文展示的防災手電筒體積輕盈，可輕鬆放入防災包，產品設有三段式照明模式，高亮度可大範圍照明、低亮度適合等待救援時節電延長使用時間、警示燈模式則可用於呼救。手電筒還配有掛扣與磁吸設計，可固定在衣領或金屬表面，並能轉換成頭燈，方便露營、釣魚或需雙手作業時使用。她表示，目前產品尚未進入日本市場，希望能藉展會開拓通路。

展會另一亮點是呼應聯合國永續發展目標（SDGs），膠帶產品也朝向更環保發展。隸屬炎洲集團的萬洲化學股份有限公司展出以回收材料與牛皮紙製成的膠帶，並取得FSC認證，原料可完整追溯來源。該公司自1980年代投入膠帶製造，產品行銷全球，除一般OPP包裝膠帶外，也針對寒冷及高溫地區開發不同版本，符合日本等對環保要求嚴格市場的需求。

配合台日近來興起的露營熱潮，廠商也帶來各式周邊裝備。勞朋企業業務經理蔡惟丞展示全球首創、擁有專利設計的「烤肉神器」，採用雙槍設計，一管瓦斯火源加熱木炭，一管電池送風，只需約1分鐘即可點燃木炭，省去傳統點火與搧風的麻煩。他說，產品輕便適合露營攜帶，已在台灣出貨，適逢中秋檔期，預期將熱銷。許多日本買主也表達高度興趣，正洽談合作。

台陞科技有限公司則展出18.4吋Google TV。總經理張吉男表示，產品可應用於家庭娛樂、車載螢幕與商務簡報，輕巧便攜，符合年輕族群追劇與行動辦公需求。產品已在台灣開賣，並取得BSMI與NCC認證，目前在嘖嘖平台已售出逾200台，預計9月初交貨。香港募資也同步展開，將於9月中交付。公司同時積極拓展日本市場，已與2至3家商社接洽。

另外，因應日本近期地鐵多起行動電源爆炸事件，台陞科技也帶來新一代半固態行動電源。此產品主打最高安全性，採用升級電芯技術，即使遭穿刺也不會爆炸或起火，產品正在申請日本PSE認證，預計8月底取得，並將於9月底正式在日本7-Eleven販售。