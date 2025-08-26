颱風劍魚襲越南3死10傷 河內市街大量積水

8月26日是「國際狗狗日」（International Dog Day），2004年由寵物專家、動物救援倡導者佩吉（Colleen Paige）發起，旨在推廣「認養代替購買」、不棄養及愛護動物觀念。狗是人類馴化歷史最久的動物，更是生存夥伴，「國際狗狗日」這天，本文特別分享藝術史生動有趣的獵犬形象，展現人犬之間獨特而緊密的情感紐帶。有關動物的歐洲史料中，「狗」因為貼近人類日常生活，始終擁有最豐富的紀錄。早在古典時代，各式犬隻的形象就已不斷出現，古羅馬留存至今的藝術圖像中，也不時可見狗的形象。

2025-08-26 14:28