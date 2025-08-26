快訊

海鮮攤收養浪浪！「18隻三代同堂」化身招財貓報恩 萌翻客人生意超旺

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

好市多新上架「知名品牌涼鞋」 年輕人瘋搶：比專櫃便宜1千多

颱風劍魚襲越南3死10傷 河內市街大量積水

中央社／ 河內26日綜合外電報導
越南政府今天表示，颱風「劍魚」（Kajiki）已造成至少3人喪生，10人受傷。當局並警告，強降雨可能引發洪水和走山。美聯社
越南政府今天表示，颱風「劍魚」（Kajiki）已造成至少3人喪生，10人受傷。當局並警告，強降雨可能引發洪水和走山。美聯社

越南政府今天表示，颱風「劍魚」（Kajiki）已造成至少3人喪生，10人受傷。當局並警告，強降雨可能引發洪水和走山。

路透社報導，越南政府表示，颱風損壞近7000棟房屋，淹沒2萬8800公頃稻田，造成1萬8000棵樹傾倒，另有331根電線桿受損，導致清化、義安、河靜、太原和富壽等省份大面積停電。

首都河內今天上午由於暴雨，街道積水嚴重，交通癱瘓，車輛在大水中幾乎沒頂。

河內的住宅區也遭大水包圍，全市正準備於下週舉辦全國數十年來規模最大的國慶遊行，慶祝越南建國80週年。

官方媒體影片顯示，由於持續降雨，河內最大湖泊西湖（West Lake）的水已漫過堤岸。

官媒報導指出，北寧省的幾個村莊也因洪水形同孤島。

國家氣象局表示，劍魚昨天下午登陸越南中北部海岸，今天早上移動進入寮國時已減弱為熱帶性低氣壓。

氣象局警告，越南北部一些地區將持續降雨，部分地區6小時內的降雨量可能高達150毫米，有山洪暴發與山崩的可能。

劍魚登陸越南前，24日先掠過中國海南島的南部海岸，導致島上三亞市的商業活動停擺，公共運輸中斷。

越南 氣象局 劍魚颱風

延伸閱讀

與颱風、豪雨多有關？高雄爆發4例本土登革熱疫情 衛生局這樣解釋

又有颱風將生成？賈新興預期下周有2熱帶系統發展

酷熱今飆38度極端高溫 吳德榮：颱風好發期 下1個動向近似劍魚

颱風豪雨災損 教部減免租金、簡化房屋修復申請

相關新聞

國際狗狗日：猛犬注意！歐洲藝術史的獵犬形像

8月26日是「國際狗狗日」（International Dog Day），2004年由寵物專家、動物救援倡導者佩吉（Colleen Paige）發起，旨在推廣「認養代替購買」、不棄養及愛護動物觀念。狗是人類馴化歷史最久的動物，更是生存夥伴，「國際狗狗日」這天，本文特別分享藝術史生動有趣的獵犬形象，展現人犬之間獨特而緊密的情感紐帶。有關動物的歐洲史料中，「狗」因為貼近人類日常生活，始終擁有最豐富的紀錄。早在古典時代，各式犬隻的形象就已不斷出現，古羅馬留存至今的藝術圖像中，也不時可見狗的形象。

年薪200萬元！背包客追隨網紅瘋赴澳洲找礦場工作 但小心雷點

網紅狄維特（Janne D’Huyvetter）原本只在TikTok分享夢幻日落、衝浪景點、咖啡館評比等等，與其他旅遊網...

颱風劍魚襲越南3死10傷 河內市街大量積水

越南政府今天表示，颱風「劍魚」（Kajiki）已造成至少3人喪生，10人受傷。當局並警告，強降雨可能引發洪水和走山

「育兒能力測試」沒過 丹麥拆散母女 只因她童年遭養父性侵...

丹麥一名格陵蘭裔母親因未能通過「育兒能力測試」，在哥本哈根附近生產後，女嬰立即遭當地政府強行帶走，送往寄養家庭。當局此舉...

海水暖化漁獲量驟減 北海道海膽蓋飯一碗3700元

日本面臨史上最高溫夏季之際，北部地區海膽漁獲量驟減，讓這道高檔美食價格再創新高。在北海道，100公克馬糞海膽蓋飯每碗售價...

體罰被列公衛危機 危害兒童生長發育

管教孩童用體罰，小心危害身心健康！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。