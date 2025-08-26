颱風劍魚襲越南3死10傷 河內市街大量積水
越南政府今天表示，颱風「劍魚」（Kajiki）已造成至少3人喪生，10人受傷。當局並警告，強降雨可能引發洪水和走山。
路透社報導，越南政府表示，颱風損壞近7000棟房屋，淹沒2萬8800公頃稻田，造成1萬8000棵樹傾倒，另有331根電線桿受損，導致清化、義安、河靜、太原和富壽等省份大面積停電。
首都河內今天上午由於暴雨，街道積水嚴重，交通癱瘓，車輛在大水中幾乎沒頂。
河內的住宅區也遭大水包圍，全市正準備於下週舉辦全國數十年來規模最大的國慶遊行，慶祝越南建國80週年。
官方媒體影片顯示，由於持續降雨，河內最大湖泊西湖（West Lake）的水已漫過堤岸。
官媒報導指出，北寧省的幾個村莊也因洪水形同孤島。
國家氣象局表示，劍魚昨天下午登陸越南中北部海岸，今天早上移動進入寮國時已減弱為熱帶性低氣壓。
氣象局警告，越南北部一些地區將持續降雨，部分地區6小時內的降雨量可能高達150毫米，有山洪暴發與山崩的可能。
劍魚登陸越南前，24日先掠過中國海南島的南部海岸，導致島上三亞市的商業活動停擺，公共運輸中斷。
