年薪200萬元！背包客追隨網紅瘋赴澳洲找礦場工作 但小心雷點

網紅狄維特（Janne D’Huyvetter）原本只在TikTok分享夢幻日落、衝浪景點、咖啡館評比等等，與其他旅遊網紅沒太大區別。但2023年，這名現年30歲的比利時女子為了籌旅費，申辦澳洲打工度假簽證，到偏遠礦區當宿舍與廚房清潔工，沒想到意外漲粉爆紅，帶動背包客赴澳洲礦區打工的風潮。

由於礦區地處偏僻，員工進出由公司派機接送，通常是一至兩周每天12小時的長工時，然後才飛回伯斯休假。這種模式被稱為「飛進飛出」（FIFO）。

狄維特2024年1月上傳一段僅18秒、記錄FIFO打工日常的影片，包括穿上螢光條紋亮黃制服、手推清潔車、坐在員工餐廳用餐，吸引到近95萬觀看人次，此後她持續更新礦場生活，如今成了知名的FIFO網紅，向8.3萬名粉絲提供入行攻略，包括辦簽證、訂機票到伯斯，以及準備履歷應徵。

她的帳號掀起熱潮，使社群媒體成為西澳礦場的「勞動力輸送帶」。#fifo標籤2023年起出現在數百支TikTok影片，多由20-39歲歐洲背包客發布。

數據顯示，截至2024年6月底的12個月間，澳洲續簽了1,414份外籍礦工的打工度假簽證，遠高於一年前的不到500份。Google上面FIFO Australia的搜尋量也創新高。

這讓承包商和人力仲介幫必和必拓（BHP）、力拓（Rio Tinto）、Fortescue等礦業巨擘招募鑽探、駕駛和清潔工，變得容易很多，正好緩解用工荒。

這類礦場工作的年薪往往超過10萬澳幣（近台幣198萬元），比澳洲薪資中位數還高，但近年來競爭愈來愈激烈，有些職缺能吸引上千人投履歷。

許多FIFO打工族靠短期工作存旅費再四處旅行。狄維特發現，礦場包吃包住，花費幾乎為零，能快速攢錢再飛網美勝地度假。

29歲法國人尼考原本學室內設計，兩年前在Instagram上看到FIFO影片，決定投身礦場，如今操作卡車和吸礦機器，專門清理金礦、鐵礦的碎屑。

然而FIFO老手提醒：千萬別輕信網路內容。許多影片會為了流量暗示沒經驗也能入行，實際上好職缺極度搶手。伯斯青年旅舍擠滿求職的歐洲年輕人，可見競爭之激烈。礦場也非完全友善的環境，2022年政府調查揭露數十起女性性騷擾與虐待案件。

部分礦區會標榜附設游泳池或健身房，但沙漠烈日下完成高強度體力活後，大多數人已經筋疲力竭，不會去用。

有些人在社群販售FIFO的「入行秘笈」或履歷修改服務，但有人控訴，花500歐元（約台幣17,750元）只買到東拼西湊的Google文件。