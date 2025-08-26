快訊

文化大學傳宿舍浴室偷拍案 校方：譴責犯罪、助受害學生提告求償

嗆聽不懂郭國文邏輯！柯建銘：應挺政院發現金違憲論 沒假傳聖旨

中華車MG休旅車上市突喊卡 業界嗅出不尋常的味道

日本模擬富士山大規模噴發 火山灰籠罩新宿天空

中央社／ 東京26日綜合外電報導

日本政府配合今天是日本「火山防災日」，發布模擬富士山規模噴發的影片，內容顯示，東京都的JR新宿站附近周邊火山灰密布，以及火山灰與降雨將使富士山近處的民宅受損。

「朝日新聞」報導，日本政府預測，如果富士山發生與1707年「寶永（日本年號）噴發」相同規模的噴發，新宿區附近將累積厚度逾5公分的火山灰。這很可能癱瘓都市機能，像是大規模停電、斷訊、限水，以及鐵路大規模停駛。

而內閣府今天發布的模擬影片顯示，新宿區附近的天空，火山灰密布且遮住陽光，使行經交叉路口的車輛不得不打開車燈，小心翼翼移動。

另外，影片也模擬可能引發的災損，例如在降雨情況下，火山灰若超過30公分會導致木造房屋瞬間倒塌；火山灰厚度超過10公分時，兩輪驅動的車輛將無法行駛，並衍生食物難以送達、商店營業受阻等問題。

影片中還收錄東京大學名譽教授藤井敏嗣的訪談。藤井敏嗣曾任日本火山噴火預知聯絡會會長，並參與製作這支模擬影片。

他警告，歷史上富士山平均約30年就會噴發一次，如今已經約300年未噴發，「有些異常。富士山是年輕的活火山，必然會再度噴發」。

由於火山灰災害相比豪雨、地震等發生頻率較低，內閣府相關業務負責人表示：「希望大家能了解富士山可能大規模噴發，並具體想像這會對生活帶來什麼樣的影響。」

日本 規模 富士山 活火山

延伸閱讀

日本國家圖書館拒絕將NS2「鑰匙卡」納入館藏！館方給出理由

經典賽／深耕運動賽事大突破！Netflix獲WBC日本獨家轉播權

中國人靠「社長簽證」大量移民日本 日本10月起擬調高資本額等條件

日本自駕別踩雷！停車場「一天最高收費」暗藏陷阱 未注意恐噴天價

相關新聞

海水暖化漁獲量驟減 北海道海膽蓋飯一碗3700元

日本面臨史上最高溫夏季之際，北部地區海膽漁獲量驟減，讓這道高檔美食價格再創新高。在北海道，100公克馬糞海膽蓋飯每碗售價...

體罰被列公衛危機 危害兒童生長發育

管教孩童用體罰，小心危害身心健康！

日女嫁ChatGPT！每天熱戀對話「好幸福」 OpenAI執行長示警

隨著AI普及，越來越多人生活上離不開AI，還有人對AI發展出戀愛情感，甚至接受AI的求婚。

日本自駕別踩雷！停車場「一天最高收費」暗藏陷阱 未注意恐噴天價

根據日媒「Financial Field」報導，有停車場看板上寫著「一天最多收費1200日圓」，乍看之下很划算，但有人停了3天後，收到2萬日圓（約台幣4136元）的帳單。關鍵在於「最高收費上限」是否可重複適用，以及計費週期不同。到日本自駕旅遊，若忽略規則，往往就得付出一筆「天價」停車費。

92歲「銀髮飛人」破4項短跑世界紀錄 研究揭驚人身體秘密

義大利短跑女將瑪岑加（Emma Maria Mazzenga）高齡92歲仍在田徑場上奔馳，同時保有4項90歲以上女子短跑...

日女電梯內遭砍殺身亡！遭尾隨4公里闖入公寓 兇嫌非首次犯案

根據「產經新聞」報導，日本神戶市中央區24日晚間發生一起駭人案件，一名24歲女子片山惠，下班返家途中遭男子尾隨，最後在自家公寓電梯內遭刺殺身亡。警方已逮捕來自東京的嫌犯谷本將志（35歲），目前正深入調查其行凶動機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。