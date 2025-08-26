日本模擬富士山大規模噴發 火山灰籠罩新宿天空

日本政府配合今天是日本「火山防災日」，發布模擬富士山大規模噴發的影片，內容顯示，東京都的JR新宿站附近周邊火山灰密布，以及火山灰與降雨將使富士山近處的民宅受損。

「朝日新聞」報導，日本政府預測，如果富士山發生與1707年「寶永（日本年號）噴發」相同規模的噴發，新宿區附近將累積厚度逾5公分的火山灰。這很可能癱瘓都市機能，像是大規模停電、斷訊、限水，以及鐵路大規模停駛。

而內閣府今天發布的模擬影片顯示，新宿區附近的天空，火山灰密布且遮住陽光，使行經交叉路口的車輛不得不打開車燈，小心翼翼移動。

另外，影片也模擬可能引發的災損，例如在降雨情況下，火山灰若超過30公分會導致木造房屋瞬間倒塌；火山灰厚度超過10公分時，兩輪驅動的車輛將無法行駛，並衍生食物難以送達、商店營業受阻等問題。

影片中還收錄東京大學名譽教授藤井敏嗣的訪談。藤井敏嗣曾任日本火山噴火預知聯絡會會長，並參與製作這支模擬影片。

他警告，歷史上富士山平均約30年就會噴發一次，如今已經約300年未噴發，「有些異常。富士山是年輕的活火山，必然會再度噴發」。

由於火山灰災害相比豪雨、地震等發生頻率較低，內閣府相關業務負責人表示：「希望大家能了解富士山可能大規模噴發，並具體想像這會對生活帶來什麼樣的影響。」