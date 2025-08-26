體罰被列公衛危機 危害兒童生長發育

管教孩童用體罰，小心危害身心健康！世界衛生組織將「體罰」列入全球公共衛生問題，不僅嚴重影響孩童生長發育，甚至讓孩童走向犯罪。報告中強調，大量科學證據表明，體罰對兒童健康帶來多重風險，但體罰現象仍持續存在。

體罰是公衛問題

《世界衛生組織》近期宣布將「體罰」列入全球公共衛生問題，並會對兒童的身心健康造成嚴重傷害。其中，在49個中低收入國家中，相較於未遭受體罰的兒童，遭受體罰的兒童發育正常的可能性降低了24%。

據統計，全球每年約有12億兒童遭受體罰。報告稱，在過去一個月中，所有遭受體罰的兒童中，有17%受到嚴重體罰，例如頭部、臉部或耳朵被擊打，甚至被反覆猛烈擊打。

事實上，小學和中學階段的體罰現象仍持續存在。報告顯示，在非洲和中美洲有70%的兒童經歷過學校體罰，但西太平洋地區的體罰發生率僅約25%。

體罰有多重風險

《衛報》報導，遭受體罰的兒童更容易出現焦慮、憂鬱、自尊心低下和情緒不穩定等症狀，這些症狀會持續到成年，並可能導致酗酒、吸毒、暴力行為和自殺。然而，體罰在許多社會中已被普遍接受，並深植於法律、宗教和文化傳統之中。

「大量科學證據表明，體罰對兒童健康帶來多重風險。」世衛組織強調，體罰對兒童的行為發展與健康福祉沒有任何益處，對父母或社會也沒有任何益處。

