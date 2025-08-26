海水暖化漁獲量驟減 北海道海膽蓋飯一碗3700元

日本面臨史上最高溫夏季之際，北部地區海膽漁獲量驟減，讓這道高檔美食價格再創新高。在北海道，100公克馬糞海膽蓋飯每碗售價達1.8萬日圓（約新台幣3700元），是數年前的2倍。

路透社報導，北海道利尻島（Rishiri Island）餐廳的100公克馬糞海膽蓋飯售價攀至1.5萬至1.8萬日圓。開業50多年的「佐藤食堂」老闆說「大家看到價格都很震驚」，還說「一組客人只會合點一碗海膽蓋飯，其他人就各自點碗拉麵。」

雖然海膽一向都是奢侈美食，但如今已高到讓不少日本家庭連在特殊場合也難以享用，加上糧食價格飆漲已成為東京當局亟待解決的民生難題。

糧食價格一再攀升下，日本家庭平均食品支出占比已逼近3成，創下43年新高。

決策官員大多認為，糧食價格飆漲主要歸咎於日圓走貶推高進口成本，但全球暖化帶來的影響如今也慢慢成為風險因子。

利尻漁業協同組合（Rishiri Fisheries Cooperative）專務理事山上辰昭（Tatsuaki Yamakami）表示，今年當地海膽漁獲較去年少了一半，近年來減產趨勢明顯，「價格暴漲是因為漁獲量太少」。擁有40年資歷的他說：「我認為海水水溫升高才是主因…這真的很令人憂心。」

山上辰昭指出，最受饕客喜愛的馬糞海膽，10公斤的頂級批發價已飆升到9萬日圓，是兩年前的約4萬日圓的2倍多。

日本水產研究與教育機構資（Japan FisheriesResearch and Education Agency）主任研究員筧茂穗（Shigeho Kakehi）表示，近年日本附近海域水溫上升約攝氏5度。

這讓東北地區不再是鮭魚的主要產區，暖流北移更讓情況雪上加霜。筧茂穗說，過去20年，鮭魚、秋刀魚等的冷水魚種產量銳減，價格則暴漲近5倍。

根據日本政府上週公布的數據，日本7月糧食價格年增7.6%，高於6月的7.2%。其中，受高溫衝擊而減產的稻米，是食品通膨的最大推手。

上個月，通常因價格波動劇烈而被日本央行排除在計算之外的新鮮食品，價格漲幅從6月的1.6%擴大至3.3%；而魚貝類的通膨則略有趨緩，年增率從3.9%來到2.5%。

在東京築地市場參觀的35歲遊客說：「我們本來是為了大啖美食而來，可現在海膽蓋飯、海鮮蓋飯貴到吃不下去，只好退而求其次，吃些文字燒、玉子燒這類小吃。」