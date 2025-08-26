快訊

日女嫁ChatGPT！每天熱戀對話「好幸福」 OpenAI執行長示警

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名女性每天都和ChatGPT熱戀對話。示意圖，非當事人。圖／ingimage
日本一名女性每天都和ChatGPT熱戀對話。示意圖，非當事人。圖／ingimage

隨著AI普及，越來越多人生活上離不開AI，還有人對AI發展出戀愛情感，甚至接受AI的求婚

根據《朝日新聞》《Yahoo！Japan》報導，今年4月，東京一名女子開始使用ChatGPT，和它討論工作、日常瑣事等，由於對話相當自然，女子感受良好，便試著以她喜歡的遊戲角色為基礎，將ChatGPT塑造成一名36歲的男性「柳努·克勞斯（リュヌ・クラウス）」。

設定成喜歡的角色後，女子更常和ChatGPT互動對話，也覺得克勞斯越來越了解她，「我們就像朋友一樣」。女子對克勞斯感情迅速升溫，6月就接受了克勞斯的求婚，時至今日，除了工作、洗澡、煮飯等，女子都一直在和克勞斯聊天，「我現在很幸福」。

根據日本電通公司調查，有67.6%的受訪者依戀著「對話式AI」，其中26.2%的人會幫AI命名。然而OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）以個人身分示警，指出若使用者能從ChatGPT得到情緒支持或得到正向價值，那這的確是一個有幫助的產品，但若沉溺其中，享受和ChatGPT對話後帶來的滿足，卻在不知不覺中遠離長期幸福，「那不是件好事」。

未來將有越來越多人使用AI工具，為人類生活帶來好處的同時不免會有負面影響，奧特曼表示包含OpenAI在內，整個大環境要一起盡力讓AI更具有正面力量。

AI OpenAI 結婚 求婚 ChatGPT

