瑞士大型疏洪道竣工 辦園遊會推廣國土安全知識

瑞士人以鑿山技術聞名，蘇黎世希爾河（Sihl River）防山洪疏洪道即利用鑿山技術打通山地。慶祝疏洪道主體完工，蘇黎世州政府近日舉辦全民園遊會，在歡樂中讓民眾一窺水道工程的精妙。

瑞士國境多山多丘陵，近年強烈感受到全球暖化帶來的影響。灌輸人民國土安全知識，並持續興修防範山洪大水的基礎設施，是近年瑞士聯邦政府與地方政府的施政重點。

蘇黎世州的希爾河是萊茵河水域的上游支流，山間暴雨，水位高漲時，威脅河岸人民的生命與經濟。疏洪道須穿鑿山地，歷時3年完工，山洪暴發時將大水引入疏洪道，再進入蘇黎世湖。若無即時疏通山洪，大水成災將造成河岸15萬人的生命財產損失。

蘇黎世州政府上週末邀請民眾參觀穿越山地的2公里疏洪道，現場並有生態工程公司，為民眾解說鑿山必須注意的生態變化，現場不但可感受到瑞士鑿山技術的威力，同時也強調使用鑿山技術時如何降低對大自然的影響。防洪水道上方100公尺處也經過高速公路，穿鑿地層須兼顧地層穩定。

隧道中每200公尺設一安全站與鑽鑿技術說明，保全人員全程安全控管，並設有急救站。疏洪道內的水泥管壁達26.5公分厚，帶刻紋的管壁有水流減速的效果，精密的技術令民眾嘖嘖稱奇。

許多不同年齡層的家庭散步其中，親身體驗瑞士鑿山技術與了解瑞士面對的大自然挑戰，寓教於樂的活動兩天吸引滿滿民眾。

身為母親的民眾茂爾（Susanne Mauer）表示，孩子們有機會參觀各項工程設施也是認識鄉土的機會，特別是進入疏洪道極為難得。瑞士近年夏季山洪與土石流的災害越來越多，公民有責任了解政府是否跟上變化。