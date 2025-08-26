快訊

持續施壓聯準會！川普真實社群公布信函 開除聯準會理事庫克

大武崙沙灘墾丁化？遊客怨：搞得好像沒付錢租傘椅就沒資格停留

教學／蘋果帳號共用、但照片不要「被同步」！6步驟教你裝置不互通

瑞士大型疏洪道竣工 辦園遊會推廣國土安全知識

中央社／ 蘇黎世26日專電

瑞士人以鑿山技術聞名，蘇黎世希爾河（Sihl River）防山洪疏洪道即利用鑿山技術打通山地。慶祝疏洪道主體完工，蘇黎世州政府近日舉辦全民園遊會，在歡樂中讓民眾一窺水道工程的精妙。

瑞士國境多山多丘陵，近年強烈感受到全球暖化帶來的影響。灌輸人民國土安全知識，並持續興修防範山洪大水的基礎設施，是近年瑞士聯邦政府與地方政府的施政重點。

蘇黎世州的希爾河是萊茵河水域的上游支流，山間暴雨，水位高漲時，威脅河岸人民的生命與經濟。疏洪道須穿鑿山地，歷時3年完工，山洪暴發時將大水引入疏洪道，再進入蘇黎世湖。若無即時疏通山洪，大水成災將造成河岸15萬人的生命財產損失。

蘇黎世州政府上週末邀請民眾參觀穿越山地的2公里疏洪道，現場並有生態工程公司，為民眾解說鑿山必須注意的生態變化，現場不但可感受到瑞士鑿山技術的威力，同時也強調使用鑿山技術時如何降低對大自然的影響。防洪水道上方100公尺處也經過高速公路，穿鑿地層須兼顧地層穩定。

隧道中每200公尺設一安全站與鑽鑿技術說明，保全人員全程安全控管，並設有急救站。疏洪道內的水泥管壁達26.5公分厚，帶刻紋的管壁有水流減速的效果，精密的技術令民眾嘖嘖稱奇。

許多不同年齡層的家庭散步其中，親身體驗瑞士鑿山技術與了解瑞士面對的大自然挑戰，寓教於樂的活動兩天吸引滿滿民眾。

身為母親的民眾茂爾（Susanne Mauer）表示，孩子們有機會參觀各項工程設施也是認識鄉土的機會，特別是進入疏洪道極為難得。瑞士近年夏季山洪與土石流的災害越來越多，公民有責任了解政府是否跟上變化。

瑞士 暖化 洪水 土石流

延伸閱讀

歐米茄歐洲大師賽（OMEGA Masters）再現瑞士Crans-Montana挑戰極限

普亭雖遭通緝 瑞士奧地利表態願為俄烏峰會接待

圖輯／塑膠公約談判破局 舉辦地瑞士回收早已走在前端

瑞士「世界花園」失守 野生動物體內驚現高濃度微塑膠

相關新聞

日本自駕別踩雷！停車場「一天最高收費」暗藏陷阱 未注意恐噴天價

根據日媒「Financial Field」報導，有停車場看板上寫著「一天最多收費1200日圓」，乍看之下很划算，但有人停了3天後，收到2萬日圓（約台幣4136元）的帳單。關鍵在於「最高收費上限」是否可重複適用，以及計費週期不同。到日本自駕旅遊，若忽略規則，往往就得付出一筆「天價」停車費。

92歲「銀髮飛人」破4項短跑世界紀錄 研究揭驚人身體秘密

義大利短跑女將瑪岑加（Emma Maria Mazzenga）高齡92歲仍在田徑場上奔馳，同時保有4項90歲以上女子短跑...

日女電梯內遭砍殺身亡！遭尾隨4公里闖入公寓 兇嫌非首次犯案

根據「產經新聞」報導，日本神戶市中央區24日晚間發生一起駭人案件，一名24歲女子片山惠，下班返家途中遭男子尾隨，最後在自家公寓電梯內遭刺殺身亡。警方已逮捕來自東京的嫌犯谷本將志（35歲），目前正深入調查其行凶動機。

受罕見疾病之苦 小賈斯汀感謝神寬恕

加拿大流行歌手小賈斯汀 (Justin Bieber) 近日於社群媒體上，公開感謝耶穌的愛與寬恕，並表示每當他感到情緒低落時，這份愛與寬恕支撐著他度過每一天。

外國人兇惡犯罪增加！日本實習制度為何成為侵犯人權溫床？

以越南犯罪者的身份來分析，最多的為留學生，佔了越南人犯罪總數的40%，其次就是以「外籍技能實習制度」入境日本者，約佔23%，如果再加上逾期居留的1.5萬越南人，這樣的事態的確讓日本人感到憂心。越南人之所以在日本的犯罪率日益增加，主因還是日本的越南勞動者人數屢創新高，2019年之前在日外國勞動人數最多的是中國人，不過之後越南人的數量增加，2021年時已超過45萬人，疫情之後更是大幅增加至60萬人以上，其中多數是以技能實習制度入境。

日本熊患頻發！新幹線載201名乘客…行駛途中撞熊急停車 幼熊伏屍鐵軌

日本一班由秋田縣開往東京的新幹線列車「小町16號」（こまち16号，Komachi）8月24日發生事故，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。