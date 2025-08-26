義影壇挺巴浪潮 以國女星蓋兒加朵將缺席威尼斯影展

加薩走廊衝突不斷，義大利影壇掀起聲援巴勒斯坦聲浪。威尼斯影展27日開幕，影界挺巴團體發表公開信施壓，並擬在30日舉辦示威抗議。飾演神力女超人的以色列女星蓋兒加朵（Gal Gadot）將缺席影展。

義大利國營電視台RAI今天報導，蓋兒加朵不會參加威尼斯影展，她與男星巴特勒（Gerard Butler）共同主演的電影「但丁之手」（The hand of Dante），入選影展非競賽單元，但蓋兒加朵不會與導演、其他演員一同出席影展。

報導指出，「威尼斯挺巴勒斯坦」（Venice4Palestine）團體22日發表公開信，要求威尼斯影展針對加薩衝突表明態度，採取更支持巴勒斯坦的立場，連署者包括多位義大利導演與專業人士。目前並不清楚蓋兒加朵是否因相關壓力缺席影展。

義大利北部多個挺巴勒斯坦團體同時規劃在這個週末，共同發起大規模示威抗議活動，呼籲以色列停止殺害巴勒斯坦人，並譴責西方政府未積極干預。抗議活動在30日下午5時在威尼斯影展所在的麗都島（Lido）舉行。

RAI指出，這次示威是具有指標性的政治活動，目的是讓巴勒斯坦議題在威尼斯影展成為焦點。

報導指出，上百組織、團體、協會將參與這次示威活動，數百名電影界人士也參與連署支持活動。

第82屆威尼斯影展8月27日至9月6日在義大利威尼斯麗都島舉行。

以色列於25日兩度襲擊加薩走廊南部的醫院，造成至少19人喪命，其中包括3名分別為路透社、美聯社及半島電視台工作的記者，及1名自由新聞工作者。