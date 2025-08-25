法國藥廠屈公病疫苗傳嚴重副作用 遭美國暫停許可
法國藥廠Valneva今天表示，他們的屈公病疫苗Ixchiq遭到美國食品暨藥物管理局（FDA）暫停許可證，因為通報出現「嚴重不良事件」（serious adverse event，SAE）。
法新社報導，美國FDA僅核准2款屈公病疫苗，Ixchiq是其一。屈公病由蚊媒傳播，主要出現在熱帶和亞熱帶地區，但近來已在全球多國發現病例。
Ixchiq在2023年獲得美國批准，但通報的副作用已引發相關單位檢視，特別針對較年長患者使用情況。歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）便已在今年採取行動。
Valneva表示，美國FDA在22日對Ixchiq發布即刻生效的暫停許可令，當中援引4起新增的嚴重副作用案例，其中3例發生在70至82歲患者身上。
Valneva執行長林格巴克（Thomas Lingelbach）在聲明中說：「在我們決定接下來可能的步驟之前，鑒於屈公病構成的明顯威脅在全球持續升高，Valneva會繼續全力確保我們的疫苗是全球衛生可得工具。」
公共衛生專家指出，隨著氣候變遷導致傳播屈公熱的蚊蟲擴散到新地區，這種疾病有可能在未來構成流行病威脅。屈公病雖然鮮少致命，但嬰兒與高齡者面臨的死亡風險已升高。
世界衛生組織（WHO）7月警告，屈公病有爆發大規模疫情的風險，呼籲盡速採取應對行動。
