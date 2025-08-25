快訊

92歲「銀髮飛人」破4項短跑世界紀錄 研究揭驚人身體秘密

鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億

鞏固夥伴關係 AIT：谷立言與國民黨立委討論美台防衛合作

土耳其交通部長知法犯法 開車超速吃罰單輿論撻伐

中央社／ 安卡拉25日綜合外電報導

土耳其交通部長烏拉爾奧盧最近上傳影片，顯示自己在高速公路開車時速高達225公里，將近法定速限的兩倍，不僅在社群媒體遭到奚落，還被開了超速罰單，為此他已公開道歉。

路透社報導，這段影片顯示烏拉爾奧盧（Abdulkadir Uraloglu）的車速表時速飆升，在安卡拉－尼代高速公路（Ankara-Nigde Motorway）快車道上超越其他車輛疾馳而過。

此外，這段影片也搭配民謠音樂，並且配上土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）讚揚政府基礎建設的演講片段。

土耳其交通警察之後依據他在首都安卡拉（Ankara）外約50公里處的超速行為，開出一張9267里拉（將近新台幣6900元）罰單。

烏拉爾奧盧此舉引發輿論強烈反彈，他在社群媒體平台X分享他的罰單照片，並寫道：「向我們的國民致歉。」

土耳其高速公路最高速限為每小時140公里。官方數據顯示，該國去年發生近150萬起交通事故，導致6351人喪生。

罰單 土耳其

