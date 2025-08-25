土耳其交通部長知法犯法 開車超速吃罰單輿論撻伐
土耳其交通部長烏拉爾奧盧最近上傳影片，顯示自己在高速公路開車時速高達225公里，將近法定速限的兩倍，不僅在社群媒體遭到奚落，還被開了超速罰單，為此他已公開道歉。
路透社報導，這段影片顯示烏拉爾奧盧（Abdulkadir Uraloglu）的車速表時速飆升，在安卡拉－尼代高速公路（Ankara-Nigde Motorway）快車道上超越其他車輛疾馳而過。
此外，這段影片也搭配民謠音樂，並且配上土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）讚揚政府基礎建設的演講片段。
土耳其交通警察之後依據他在首都安卡拉（Ankara）外約50公里處的超速行為，開出一張9267里拉（將近新台幣6900元）罰單。
烏拉爾奧盧此舉引發輿論強烈反彈，他在社群媒體平台X分享他的罰單照片，並寫道：「向我們的國民致歉。」
土耳其高速公路最高速限為每小時140公里。官方數據顯示，該國去年發生近150萬起交通事故，導致6351人喪生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言