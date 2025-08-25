阿根廷地鐵化身閱讀魔法列車 乘客攜書共讀擠滿車廂

快訊

中央社／ 布宜諾斯艾利斯25日專電

布宜諾斯艾利斯的地鐵D線，23日出現不同尋常的景象：近400名乘客放下手機，改拿紙本書，靜靜閱讀。這場「讀者車廂」活動將百年地鐵化身為行動圖書館列車，也紀念阿根廷每年8月24日的「讀者節」。

參與者在月台上高舉書本，如同手握通行證等待列車駛入地鐵車站。進入車廂後，每人從包包中拿出書籍，車廂內充滿安靜閱讀的氛圍。其它站上車的旅客被感染，好奇加入行列；部分乘客在終點站交換書籍，陌生人也因此互相認識。

2012年，阿根廷將8月24日定為「讀者節」，紀念文學巨擘波赫士（Jorge Luis Borges）誕辰。波赫士不僅是阿根廷20世紀文學的代表作家，他的作品對阿根廷公共圖書館與閱讀文化影響深遠，因此設立讀者節不只是紀念個人，更是鼓勵民眾重視閱讀、推廣書籍與文化交流。

此次活動吸引來自阿根廷各地及委內瑞拉、巴西等國的民眾。尾聲安排朗讀波赫士代表作「阿萊夫」（El Aleph），波赫士前秘書迪加度（JosefinaDelgado）也出席活動。

經營社群平台「為什麼要閱讀」、也是阿根廷知名閱讀KOL（關鍵意見領袖）的波納（Cecilia Bona）向中央社表示，「為什麼要閱讀」最初只是個討論閱讀與書籍的交流平台，後來逐漸演變為讀者之間的互動空間，書籍成為讓人們聚在一起、彼此靠近的方法。

波納回憶，首次舉辦「讀者車廂」是在2020年，當時約有100名參與者攜書閱讀；如今活動已擴大到近400人，整列地鐵都被填滿，大家一同靜心閱讀約25分鐘。她指出，這也證明閱讀不僅是個人行為，也能成為一種共讀活動。

和波納一起推廣閱讀的哥哥胡安（Juan）表示，他們家共有6兄弟姊妹，從小姊姊會從圖書館借書回家給大家看，啟發了他們對文字和書籍的興趣。身為家中最小的波納，更是發揮她對書籍的熱愛，在疫情前從個人社群推廣，到如今7年後成長為小型團隊，將活動影響力擴及阿根廷各省，甚至其他拉丁美洲西語國家。

波納進一步指出，無論是在阿根廷各省，還是在其他國家舉辦活動，書籍都是讓陌生人建立共同話題、拉近距離的橋梁。她表示，要達到這樣的效果，關鍵就是打開書、開始閱讀。而她現在每天全力投入，促成這種「人與書之間的相遇」。

就讀布宜諾斯艾利斯大學（UBA）醫學系的學生柯斯坦沙（Constanza）表示，她非常喜歡這麼多人在地鐵中一起閱讀和交換書籍，是一次新鮮、有趣的經驗，也有一種被陪伴的溫暖感覺。

車廂 地鐵 阿根廷

