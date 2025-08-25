快訊

威廉波特少棒／東園國小冠軍門前喊暫停 教練：我只是來帥一下

葉丙成涉性平案洩密…Y女現身：他從未說「對不起」 已向北檢提告

加薩市慘況曝光！野狗啃屍狂性大發 30歲的人被折磨到像70歲

受罕見疾病之苦 小賈斯汀感謝神寬恕

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
小賈斯汀患有罕見疾病，而耶穌的愛讓他感受到寬恕，（Photo from Justin Bieber FB）
小賈斯汀患有罕見疾病，而耶穌的愛讓他感受到寬恕，（Photo from Justin Bieber FB）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

加拿大流行歌手小賈斯汀 (Justin Bieber) 近日於社群媒體上，公開感謝耶穌的愛與寬恕，並表示每當他感到情緒低落時，這份愛與寬恕支撐著他度過每一天。對外，這位葛萊美獎歌手在其新專輯《Swag》中特別收錄美國福音歌手維南斯 (Marvin Winans) 的《FORGIVENESS》。

耶穌的愛與寬恕

crosswalk》報導，小賈斯汀在貼文中寫道：「感恩新的一天。感謝耶穌，祂每天早晨都帶著我本不配得到的寬恕和愛與我相伴。非常感激祂如此慷慨給予這份愛，如果沒有他的愛，我根本無法度過每一天。這愛在我最失落的時候陪伴著我。」

上個月，他也發了一條貼文，感謝耶穌對自私急躁的他有充分耐心，並總是給予他張開雙臂的擁抱。儘管過去一年經歷許多考驗，這位歌手仍強調信仰的重要：「我們確實有希望，祂的名字是耶穌，神改變了我的生活。」

患有罕見疾病

教會領袖》指出，小賈斯汀發布有關信仰的貼文並不罕見，患有罕見疾病「萊姆病」的他曾數次公開談論自己的信仰。然而，除了信仰貼文之外，小賈斯汀卻也發布吸食大麻和不雅手勢的照片。

2021年，小賈斯汀在演唱會中告訴觀眾：「我厭倦了宗教。我厭倦了分裂。我只想知道愛人是什麼樣子。我想認識耶穌，他會去到那些破碎的人身邊。」

【更多精采內容，詳見

耶穌 信仰 罕見疾病

延伸閱讀

江蕙「家後」唱響紐約！金曲得主放大招

愛情力量大！米可白泡水受洗 孫綻祝「生日快樂」

小賈斯汀暌違4年出輯！空降創紀錄「驚現台北街頭」

美國三胞胎兄弟每天談信仰 已成網路紅人

相關新聞

外國人兇惡犯罪增加！日本實習制度為何成為侵犯人權溫床？

以越南犯罪者的身份來分析，最多的為留學生，佔了越南人犯罪總數的40%，其次就是以「外籍技能實習制度」入境日本者，約佔23%，如果再加上逾期居留的1.5萬越南人，這樣的事態的確讓日本人感到憂心。越南人之所以在日本的犯罪率日益增加，主因還是日本的越南勞動者人數屢創新高，2019年之前在日外國勞動人數最多的是中國人，不過之後越南人的數量增加，2021年時已超過45萬人，疫情之後更是大幅增加至60萬人以上，其中多數是以技能實習制度入境。

庭院柏油漆上鮮豔色彩 維也納藝術家奇招抗熱浪

奧地利維也納一家博物館聘請畫家葛利斯勒(Jonas Griessler)，冒著熱浪把市中心一處庭院，以鮮艷的色彩蓋上黑色...

日女電梯內遭砍殺身亡！遭尾隨4公里闖入公寓 兇嫌非首次犯案

根據「產經新聞」報導，日本神戶市中央區24日晚間發生一起駭人案件，一名24歲女子片山惠，下班返家途中遭男子尾隨，最後在自家公寓電梯內遭刺殺身亡。警方已逮捕來自東京的嫌犯谷本將志（35歲），目前正深入調查其行凶動機。

受罕見疾病之苦 小賈斯汀感謝神寬恕

加拿大流行歌手小賈斯汀 (Justin Bieber) 近日於社群媒體上，公開感謝耶穌的愛與寬恕，並表示每當他感到情緒低落時，這份愛與寬恕支撐著他度過每一天。

日本熊患頻發！新幹線載201名乘客…行駛途中撞熊急停車 幼熊伏屍鐵軌

日本一班由秋田縣開往東京的新幹線列車「小町16號」（こまち16号，Komachi）8月24日發生事故，…

飲食、習俗都像日本 但帛琉的「佐藤桑」未必是日本人

到帛琉潛水賞珊瑚之外，你可能會意外感受到「日本味」，這裡是全世界唯一把日語列入官方語言的國家。當地人多用英語或帛琉語，但語言裡混有超過1千個日文詞彙，像醫院、大學、水道等，甚至可能遇見叫「佐藤」的帛琉原住民。從飲食、運動到新年習俗，都看得到日本文化的影子。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。