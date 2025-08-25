受罕見疾病之苦 小賈斯汀感謝神寬恕

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

加拿大流行歌手小賈斯汀 (Justin Bieber) 近日於社群媒體上，公開感謝耶穌的愛與寬恕，並表示每當他感到情緒低落時，這份愛與寬恕支撐著他度過每一天。對外，這位葛萊美獎歌手在其新專輯《Swag》中特別收錄美國福音歌手維南斯 (Marvin Winans) 的《FORGIVENESS》。

耶穌的愛與寬恕

《crosswalk》報導，小賈斯汀在貼文中寫道：「感恩新的一天。感謝耶穌，祂每天早晨都帶著我本不配得到的寬恕和愛與我相伴。非常感激祂如此慷慨給予這份愛，如果沒有他的愛，我根本無法度過每一天。這愛在我最失落的時候陪伴著我。」

上個月，他也發了一條貼文，感謝耶穌對自私急躁的他有充分耐心，並總是給予他張開雙臂的擁抱。儘管過去一年經歷許多考驗，這位歌手仍強調信仰的重要：「我們確實有希望，祂的名字是耶穌，神改變了我的生活。」

患有罕見疾病

《教會領袖》指出，小賈斯汀發布有關信仰的貼文並不罕見，患有罕見疾病「萊姆病」的他曾數次公開談論自己的信仰。然而，除了信仰貼文之外，小賈斯汀卻也發布吸食大麻和不雅手勢的照片。

2021年，小賈斯汀在演唱會中告訴觀眾：「我厭倦了宗教。我厭倦了分裂。我只想知道愛人是什麼樣子。我想認識耶穌，他會去到那些破碎的人身邊。」

