日本熊患頻發！新幹線載201名乘客…行駛途中撞熊急停車 幼熊伏屍鐵軌

快訊

香港01／ 撰文：官祿倡
日本近來熊出沒頻繁，已陸續造成死傷。示意圖／ingimage
日本一班由秋田縣開往東京的新幹線列車「小町16號」（こまち16号，Komachi）8月24日發生事故，列車在駛經岩手縣時，與一隻熊相撞，所幸車上無人受傷。

綜合日媒報導，事發地位於JR田沢湖線上的赤渕站與雫石站之間，車上當時搭載有201名乘客。JR東日本分公司指，列車與一隻熊相撞，鐵軌上後發現有幼熊屍體。

報導指，列車在岩手縣雫石町的JR田沢湖線春木場站進行檢查後恢復行車，而從東京開往秋田的「小町9號」受此影響延誤38分鐘，約200人受影響。

日本近日熊患頻發，除北海道、東北地區等，就連東京都西部多摩地區也發現熊蹤。據日本放送協會（NHK）報導，就在事發當天下午，一名60歲男子就在秋田縣東北部的北秋田市遭熊襲擊，造成頭部受傷流血。

文章授權轉載自《香港01》

