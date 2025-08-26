日本自駕別踩雷！停車場「一天最高收費」暗藏陷阱 未注意恐噴天價

根據日媒「Financial Field」報導，有停車場看板上寫著「一天最多收費1200日圓」（約新台幣248元），乍看之下很划算，卻有人停了3天後，收到2萬日圓（約新台幣4136元）的帳單。關鍵在於「最高收費上限」能否重複適用，以及計費週期不同。到日本自駕旅遊，若忽略規則，往往就得付出一筆「天價」停車費。

通常停車場的計費方式有兩種，第一種是「入場起算24小時」：例如標示「最高1200日圓」，停滿一天就達上限，超過24小時才重新計算。這對連續停放幾天的旅客較有利。另一種是「每到午夜12點就重新計算」：無論幾點入場，收費都算到當天24點，隔天凌晨重新計費。若連續停放多日，金額可能比想像高出數倍，不仔細注意就是個大錢坑。

還有部分停車場的「最高收費」只限當日，隔天起就改計時數費用，不再給這個優惠。這種情況常出現在觀光地或熱門市區，業者希望提高車位流動率。雖然看板上通常會寫「當日24點為止」或「不重複適用」，但字體小、位置不明顯，很容易忽略。因此停車前務必確認：

•上限金額是「入場起算24小時」還是「當日午夜結算」。 •優惠是否能每天重複，還是只限一次。 •若要停放數日，選擇明確適用標示「24小時循環計算最高收費上限」的停車場，或使用長期停車專區更安心。 •有時候可以「先開出再重新停入」，讓計費重新起算，但要確定還有車位。

現在不少地圖與停車場App會標示收費方式與最高價，出發前先查清楚比現場臨時決定更保險。若擔心爭議，建議停車時先拍下看板，必要時也能作為佐證。到日本自駕的台灣遊客，一定要事先仔細確認收費規則，才能避免旅途中誤踩大雷。