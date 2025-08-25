日女電梯內遭砍殺身亡！遭尾隨4公里闖入公寓 兇嫌非首次犯案

根據「產經新聞」報導，日本神戶市中央區20日晚間發生一起駭人案件，一名24歲女子片山惠，下班返家途中遭男子尾隨，最後在自家公寓電梯內遭刺殺身亡。警方已逮捕來自東京的嫌犯谷本將志（35歲），目前正深入調查其行凶動機。

8月20日晚間7點多，片山惠下班後搭乘電車返回三宮自宅。監視器畫面顯示，一名男子從她公司附近就開始尾隨，一路跟蹤超過50分鐘、約4公里。當片山惠回到自宅公寓刷卡進入時，男子緊跟在後進入。

不久，有住戶透過監視器驚見電梯內一名男子持刀從後方箝制女子，立即報警。約在三至四樓之間，另一名住戶目擊男子倉皇逃下樓梯。隨後，片山惠被發現倒臥在電梯中，胸口多處刀傷，因失血過多不治。警方在附近停車場發現一把染血刀具，正鑑定是否為凶器。

調查顯示，谷本在17日從東京返抵神戶，入住距離被害人住處不遠的飯店，原定21日返回東京，卻在20日晚間行凶後搭乘新幹線逃逸。22日上午他出現在東京奧多摩一帶，當天傍晚在JR古里站附近被警方逮捕。

警方指出，谷本與被害人並不認識，疑似隨機鎖定目標。他供稱「完全不認識對方」，但從行徑上看卻屬有預謀。事實上，谷本在2022年也曾因跟蹤另一名20多歲女子，甚至闖入對方住處掐脖子，被依殺人未遂與跟蹤騷擾防制法逮捕。當時他同樣與被害人毫無交集。

警方一度懷疑雙方可能有過節，但目前尚未找到兩人有任何聯繫紀錄。嫌犯只有供稱「想和被害女性說話」。案件仍有許多疑點未解，但殘酷結果已令人心驚。這則消息也再度提醒大眾即使在熟悉的環境裡，仍須時刻保持警覺，因為遇上極端行為者，恐怕連最謹慎的人也難以躲過劫難。