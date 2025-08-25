聽新聞
TikTok曬大學奢華宿舍 造成家長荷包大失血

經濟日報／ 記者顏伶如／綜合報導

社群平台TikTok正出現以影音炫耀奢華裝潢大學宿舍的風潮，例如貼上壁紙、加裝訂製床頭板，把大學宿舍變成有如豪華渡假村，也使得家長荷包大失血。

華盛頓郵報報導，透納想為上大學的姪女準備禮物，姪女說希望宿舍房間能像TikTok上的一樣。透納打開TikTok一看，大為震驚，宿舍的水泥牆面貼了花紋壁紙，床上鋪著奢華床單、床下放置羊毛地毯，窗戶裝有配套窗簾，還有印有字母縮寫的枕頭套，靠在訂做的床頭櫃上。

透納在TikTok上，看到家長砸下5,000-10,000美元，花一年時間事先規劃，從床單到枕頭套都是量身訂製，把女兒房間變成充滿蕾絲的粉色天堂。

儘管並非所有美國大學生的宿舍都點綴得美輪美奐，但社群媒體上卻感覺如此。

送小孩上大學的家長不禁要問，愛小孩是否就該花469美元買加厚的軟床墊？

加州設計公司「設計煉金術」（Design Alchemy）負責人柯斯塔說，大學宿舍往往很制式、缺乏個性，要打造溫馨舒適的設計，讓學生能在學習環境中茁壯成長、不會想家。

她的基本方案包括床具、設計、裝潢，設計費為2,500美元、外加採購費3,500美元。

宿舍 TikTok

