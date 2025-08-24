蘋果新紀錄片超催淚！iPhone「這功能」助帕金森氏症患者實現創作夢

Apple近日推出一部以無障礙為核心主題的紀錄式短片《No Frame Missed》，透過真實人物故事，展現iPhone的運動模式與內建無障礙功能如何幫助帕金森氏症患者克服手部顫抖的困擾，得以拍攝穩定畫面，重新找回分享人生與創作的力量。

這部由紀錄片導演Renato Amoroso執導的短片，跟隨3位來自不同背景的帕金森氏症患者，記錄他們使用iPhone 16 Pro運動模式與語音控制等功能拍攝影片的過程。片中生動呈現了科技如何成為創作的輔助工具，也凸顯Apple長期以來在無障礙技術上的投入，讓身心障礙使用者也能無礙地使用各種先進功能。

其中，來自英國康沃爾郡的電影製作者Brett在37歲確診早發性帕金森氏症後，逐漸放下手中的攝影工作。然而，他透過iPhone的運動模式重新恢復拍攝，成功捕捉兒子Dexter第一次騎腳踏車的珍貴片刻，這是他確診後拍攝的第一段穩定影片，也讓他重燃影像創作的熱情。

在美國紐約奧蘭治縣，母女檔Marie與Bette同樣罹患帕金森氏症。當Bette為94歲的母親準備生日驚喜影片時，iPhone的的運動模式與語音控制功能成為她的創作夥伴，同時也為親友們紀錄了一段溫馨歡樂的時光。

另一位故事主角是來自巴西、現居紐約的48歲女性Ellen，她用手機記錄下伴侶Renata向她求婚的珍貴瞬間。在婚禮派對播放這段影片時，流暢穩定的畫面效果贏得現場來賓的驚嘆。

影片中不僅展示了運動模式的實際使用方式與驚人的效果，同時也應用了多項iOS無障礙功能，包括語音控制、觸控調節，以及健康App中的「用藥」功能，說明這些設計如何協助帕金森氏症患者更便利地記錄生活。透過這些故事，可以以看見科技不只是解決實際問題，更讓人們可以不受內外在限制地表達自我、傳遞情感。

事實上，Brett本身也是一名紀錄片創作者。他的作品《Hands》深刻描繪自己與帕金森氏症共存的歷程，以鏡頭捕捉日常中顫抖的雙手，展現疾病帶來的心理調適與「接納」的重要性，並鼓勵大眾正視帕金森氏症患者的生命故事。