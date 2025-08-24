快訊

10縣市有感！東部外海20:55發生規模4.8地震 花蓮人無感反被手機警報嚇到

柯基犬賽跑立陶宛登場！百隻短腿狗狗飛奔 毛孩化身「狗狗幣」萌翻全場

中央社／ 維爾紐斯24日專電
「柯基犬賽跑」在立陶宛最大公園Vingis舉行，吸引上千名觀眾與飼主參與。圖為創意裝扮比賽環節，參賽毛孩化身「狗狗幣」。中央社
「柯基犬賽跑」在立陶宛最大公園Vingis舉行，吸引上千名觀眾與飼主參與。圖為創意裝扮比賽環節，參賽毛孩化身「狗狗幣」。中央社

立陶宛首都維爾紐斯年度盛事「柯基犬賽跑」23日熱鬧登場，超過120隻、來自6個國家的柯基犬齊聚一堂參加5項比賽。不只比速度，還拼創意、聲量與智慧，為立陶宛夏季尾聲注入滿滿活力與歡笑。

「柯基犬賽跑」（Corgi Race 2025）活動創辦人米須卡斯（Edvinas Miškas）是2隻柯基犬的飼主。他表示，這個活動是在疫情期間因無聊而與朋友臨時起意舉辦，沒想到意外受到熱烈歡迎。隨著規模逐年擴大，今年已邁入第4屆，吸引數千名民眾參與。

今年活動設有5項賽事，包括大聲量競賽、拼圖解謎、單「狗」衝刺，以及最受觀眾喜愛的創意裝扮比賽和柯基犬賽跑。

在大聲量競賽中，柯基犬需依飼主指令對麥克風吠叫，聲量大小決定勝負。拼圖解謎則考驗狗狗的智慧與「貪吃程度」，比誰能從益智覓食玩具中拿到最多零食

不讓毛孩專美於前，許多飼主也精心打扮共同參加創意裝扮比賽。今年的造型五花八門，包括3隻「小飛機」柯基犬，還有隊伍化身哈利波特小說中的「三頭犬」，甚至連最近在立陶宛爆紅的Labubu玩偶也成了參賽靈感。

比賽過程笑料百出，有的柯基犬只顧討零食不聽指令，有的拼命甩掉裝飾，甚至還有1隻狗狗當場對著盆栽小便，引來觀眾哄堂大笑。

活動的重頭戲是仿照賽馬形式舉行的柯基犬賽跑，每場有8隻柯基犬同場較勁，看誰能最快衝過50公尺跑道，奔向在終點等待的飼主懷抱。柯基犬們圓滾的身形與小短腿拼命奔跑的模樣萌翻全場，現場歡呼聲與笑聲此起彼落。

來自拉脫維亞的參賽者維多利亞（Viktorija）是透過臉書得知消息後特地報名前來。她說，「柯基犬賽跑」不僅對飼主和觀眾有趣，對狗狗而言更是絕佳的社交場合，她已計畫明年再度參賽。

活動負責人比洛索瓦特（Dovilė Bielousovaitė）表示，他們持續舉辦比賽的原因很簡單：「沒有什麼比看著數十隻柯基犬全力奔跑、數千名民眾同時歡呼和大笑更令人感動的了。」

她強調，這場比賽不只是衝向終點線的競速，而是希望營造一種傳統，讓維爾紐斯的氛圍更輕鬆、更溫暖、更緊密。他們將持續透過活動凝聚城市的歡樂氛圍，並以推廣維爾紐斯成為「歐洲柯基之都」為目標。

「柯基犬賽跑」仿照賽馬形式，每場有8隻柯基同場較勁，看誰能最快衝過50公尺跑道奔向飼主。在賽道另一端的飼主必須卯盡全力，吸引自家狗狗注意。中央社
「柯基犬賽跑」仿照賽馬形式，每場有8隻柯基同場較勁，看誰能最快衝過50公尺跑道奔向飼主。在賽道另一端的飼主必須卯盡全力，吸引自家狗狗注意。中央社

柯基 狗狗 零食 立陶宛

延伸閱讀

歐錦賽／兩大戰將聯手輕取西班牙 德國展現奪冠企圖心

日本必買伴手禮推薦！在家也能輕鬆享受日式下午茶的零食飲品新選擇

立陶宛機場新CT設備上線 液體攜帶限制鬆綁

俄無人機攜炸藥闖國境 立陶宛籲北約加強空防

相關新聞

日本觀光人潮續增！92個地方政府考慮徵住宿稅

最新調查顯示，全日本有92個地方政府正考慮對飯店和日式旅館實施住宿稅，將加入目前已實施或計劃實施的42個。日本觀光人潮不...

「年齡只是數字」美國長壽專家曝回春秘訣 每天3習慣生物年齡大減11歲

美國肥胖專科醫師兼老化醫學教授洪克特（Kurt Hong）先前透過PhenoAge演算法，檢測出自己生物年齡僅41歲，足...

柯基犬賽跑立陶宛登場！百隻短腿狗狗飛奔 毛孩化身「狗狗幣」萌翻全場

立陶宛首都維爾紐斯年度盛事「柯基犬賽跑」23日熱鬧登場，超過120隻、來自6個國家的柯基犬齊聚一堂參加5項比賽。不只比速...

觀光公害又一樁！旅客隨意丟棄舊行李箱 日本業者、民眾好頭痛

隨著國際旅客數量激增，日本各地飯店、機場和熱門旅遊景點正面臨一個新困擾：旅客隨意丟棄的行李箱

在地人票選日本10大懷舊車站！冠軍在福岡 夏目漱石愛去車站也入榜

日本觀光協會會長與在地鐵道迷票選「10大懷舊車站」排行榜出爐，福岡北九州的門司港車站憑藉大正時代風格奪下冠軍寶座，北海道...

西班牙野火終受控 累計4死近兩週燒出35萬公頃焦土

西班牙民防和緊急服務部門首長巴爾恭內斯今天指出，本月橫掃全國各地的野火幾乎已獲控制。肆虐廣大地區的這波野火造成4人喪生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。