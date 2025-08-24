快訊

日本觀光人潮續增！92個地方政府考慮徵住宿稅

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本近年觀光客暴增，讓愈來愈多地方政府考慮徵收住宿稅。 歐新社
日本近年觀光客暴增，讓愈來愈多地方政府考慮徵收住宿稅。 歐新社

最新調查顯示，全日本有92個地方政府正考慮對飯店和日式旅館實施住宿稅，將加入目前已實施或計劃實施的42個。日本觀光人潮不斷攀增，為了發展觀光基礎設施，有這樣想法的地方政府可能會愈來愈多。

據共同社6、7月對日本1,723個地方政府（全國總數的96%）進行調查，除了上述地方政府外，有728個政府表示對實施住宿稅「有興趣」，但尚未認真考慮，506個政府則表示沒興趣。另外60個政府表示考曾經慮，但決定不這麼做，其餘296個則回答「其他」，原因包括轄區內沒有住宿設施可以課稅。

稅收用途方面，最普遍的答案是「發展觀光設施」，共有537個地方政府做出此一答覆；其次434個政府表示將用來促進觀光，242個政府回答將保護歷史景點和自然環境，228個表示將改善外國旅客的住宿設施。

日本已實施或計劃實施住宿稅的地方政府，多半將稅額訂在每人每晚約200日圓（新台幣41元），有些昂貴住宿設施則在1,000日圓以上。

