英國警方大規模部署人臉辨識系統 人權團體擔憂與人權法規「不相容」

中央社／ 倫敦24日綜合外電報導

英國是唯一大規模部署即時人臉辨識系統的歐洲國家，這意味著無論身處超市外或節慶活動的人群中，有數百萬人的臉部特徵正在受到掃描，此事引起多個人權團體擔憂。

法新社報導，今明兩天預計有兩百萬人在倫敦的諾丁罕丘嘉年華（Notting Hill Carnival）慶祝非洲加勒比（Afro-Caribbean）文化，活動會場的出入口附近將架設人臉辨識攝影機。

警方表示，他們的目的是透過在廣大人群掃描臉部，並與警方資料庫中數以千計的嫌疑犯進行比對，以辨識並攔截通緝犯。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）局長羅利（Mark Rowley）談到，這項技術是「有效的警務工具，自2024年初以來，已成功在犯罪熱點地區鎖定罪犯位置，促成逾千起逮捕」。

在英國，這項技術首於2016年測試，使用程度並於過去3年大幅增加。

然而，英國人權監管機構20日指出，倫敦都會區警察局使用這項技術的政策「不合法」，因為其與人權法規「不相容」。

英國內政大臣古柏（Yvette Cooper）最近承諾，將草擬管理人臉辨識系統使用的「法律框架」，其用途將聚焦在「最嚴重的犯罪行為」。

人權觀察（Human Rights Watch）等11個組織致函倫敦都會區警察局局長，敦促他不要在諾丁罕丘嘉年華期間使用人臉辨識系統，並指控他「不公平地鎖定」非裔加勒比人社群，同時強調人工智慧（AI）具有種族偏見的現象。

