快訊

獨／劉世芳快閃金門 對於罷免議題低調不受訪機場大玩躲貓貓

午後雷聲打不停…台南安定降下冰雹 居民驚呼：下大冰塊了！

大雨狂炸「5縣市」 2地區暴雨下到晚間慎防溪水暴漲

聽新聞
0:00 / 0:00

觀光公害又一樁！旅客隨意丟棄舊行李箱 日本業者、民眾好頭痛

中央社／ 大阪24日綜合外電報導
行李箱示意圖。圖／AI生成
行李箱示意圖。圖／AI生成

隨著國際旅客數量激增，日本各地飯店機場和熱門旅遊景點正面臨一個新困擾：旅客隨意丟棄的行李箱

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，8月某天，一個舊行李箱遭丟棄於熱鬧的大阪南區街頭，在附近卡拉OK酒吧工作的19歲女子看了十分反感，她說道：「我不知道裡面裝了什麼，所以很可怕。」

會有這種現象，很可能是因為觀光客瘋狂購物後，買了更大的行李箱來裝戰利品，就直接把舊行李箱不當丟棄。

位於大阪市中心的一間飯店指出，有時候甚至一天就有3、4個行李箱被遺留在客房內。

這家有161間客房的飯店會將遭丟棄行李箱保管在失物招領處3個月，但大部分都沒人來認領。去年，處理這些行李箱的總計費用約30萬日圓（約新台幣6萬2000元）。

這家飯店過去曾告知客人，只需支付500日圓就能代為處理一件行李箱，但幾乎沒有人使用這項服務。從今年4月起，該飯店把這些被丟棄的行李箱交給清潔公司處理。

飯店的總經理表示：「這對我們的員工造成沉重負擔，他們必須聯繫客人，並將行李箱搬出客房。」

大阪觀光局今年6月和7月進行調查，結果顯示受訪的34家飯店與住宿業者中，有超過8成認為旅客丟棄行李箱是個問題。

成田國際機場通報2024財政年度有1073起丟棄行李箱的案件，遠高於2019財政年度的479起。

關西國際機場也面臨同樣問題，數量甚至超越COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前。

飯店 機場 日本 景點 住宿 行李箱

延伸閱讀

雨中漫步的行李箱？她控訴行李遭「海運」 航空公司僅賠775元引眾怒

Samsonite年度「舊換新」登場 不限品牌行李箱回收、新款6折價獲得

專挑「這1款」下手？2男機場疑故意拿錯行李箱 港女怒揭背後目的

新莊箱屍案／拖箱運父屍依殺人罪移送 29歲男喃喃自語：下雨要帶我去哪？

相關新聞

「年齡只是數字」美國長壽專家曝回春秘訣 每天3習慣生物年齡大減11歲

美國肥胖專科醫師兼老化醫學教授洪克特（Kurt Hong）先前透過PhenoAge演算法，檢測出自己生物年齡僅41歲，足...

在地人票選日本10大懷舊車站！冠軍在福岡 夏目漱石愛去車站也入榜

日本觀光協會會長與在地鐵道迷票選「10大懷舊車站」排行榜出爐，福岡北九州的門司港車站憑藉大正時代風格奪下冠軍寶座，北海道...

日本觀光人潮續增！92個地方政府考慮徵住宿稅

最新調查顯示，全日本有92個地方政府正考慮對飯店和日式旅館實施住宿稅，將加入目前已實施或計劃實施的42個。日本觀光人潮不...

觀光公害又一樁！旅客隨意丟棄舊行李箱 日本業者、民眾好頭痛

隨著國際旅客數量激增，日本各地飯店、機場和熱門旅遊景點正面臨一個新困擾：旅客隨意丟棄的行李箱

西班牙野火終受控 累計4死近兩週燒出35萬公頃焦土

西班牙民防和緊急服務部門首長巴爾恭內斯今天指出，本月橫掃全國各地的野火幾乎已獲控制。肆虐廣大地區的這波野火造成4人喪生

別人眼中的「好孩子」…15歲少年狂砍醫生父數十刀致死 爽玩1天後自首

日本發生弒父命案。1名醫生和15歲國中兒子屢爆衝突，甚至曾大打出手而驚動警方，當母親和姊姊離家探親之際，男生在家中用菜刀刺死父親，行兇後竟任由父親遺體留在家中，然後出門與朋友到其他地方爽玩1天，盡興後才到警署自首。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。