「年齡只是數字」美國長壽專家曝回春秘訣 每天3習慣生物年齡大減11歲

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國老化醫學教授洪克特日前透過PhenoAge演算法，檢測出自己生物年齡僅41歲，足足比實際年齡年輕11歲。圖為洪克特2024年受訪談論肥胖問題。圖/截自Ever Forward Radio在YouTube的影音
美國老化醫學教授洪克特日前透過PhenoAge演算法，檢測出自己生物年齡僅41歲,足足比實際年齡年輕11歲。圖為洪克特2024年受訪談論肥胖問題。圖/截自Ever Forward Radio在YouTube的影音

美國肥胖專科醫師兼老化醫學教授洪克特（Kurt Hong）先前透過PhenoAge演算法，檢測出自己生物年齡僅41歲，足足比實際年齡小11歲。洪克特直言，之所以能讓生物年齡大幅減少，多虧多年養成的3個日常習慣：維持有氧與重量訓練、每天補充維生素D，以及規律訓練大腦。

美國財經雜誌商業內幕23日報導，洪克特約1年半前透過PhenoAge演算法測量自己的生物年齡，發現竟然只有41歲，足足比實際年齡少了11歲。PhenoAge演算法透過9項老化指標，包括發炎數值與代謝健康進行計算。雖然醫學界尚未對生物年齡有統一定義。

洪克特分享自己堅持規律做有氧運動與重量訓練，每周固定到健身房報到不只一次，每周重訓時間約45分鐘，他說：「跑步、游泳、健行這些有氧能讓心臟保持年輕；重訓則能維持肌肉與骨密度。」

洪克特也鼓勵病人從「自己喜歡的運動」開始，每周2次就好。他認為，任何運動都比不動強。這個理念也呼應《英國運動醫學期刊》去年一項大型研究指出，即使只達到官方建議運動量的一半，約為1小時15分鐘，也能大幅降低早死與心血管疾病風險

另外，雖然市面上流行的保健品琳瑯滿目，但洪克特每天只固定補充維生素D。原因是檢測顯示他體內維生素D不足。同時，許多生物黑克和長壽研究員習慣攝取維生素D，這對骨質密度、免疫力，甚至降低癌症風險都有幫助。他補充：「年過35歲，骨質就會開始下滑。維生素D能幫助吸收鈣質。」

與此同時，洪克特每天會留1至2小時訓練大腦，透過閱讀、下棋或與小孩玩桌遊等挑戰腦力。他說，大腦就像肌肉，不用就會退化。另外有研究顯示，這樣的腦力活動能累積「認知儲備」（cognitive reserve），這是一種在腦力退化或受損情況下仍能維持正常功能的能力，有助延緩阿茲海默症的症狀。不過他也補充，滑手機並不算。

最後，洪克特強調：「年齡只是數字。你可以52歲卻活得像35歲，也可能相反。」

