在地人票選日本10大懷舊車站！冠軍在福岡 夏目漱石愛去車站也入榜

日本觀光協會會長與在地鐵道迷票選「10大懷舊車站」排行榜出爐，福岡北九州的門司港車站憑藉大正時代風格奪下冠軍寶座，北海道川湯溫泉車站則以標誌性原木建築榮獲亞軍，第3名的北海道北濱車站號稱「日本最靠近海的車站」，也是電影《非誠勿擾》的取景地。這些車站不只是交通節點，更保留日本的文化記憶，有的曾是文豪夏目漱石的最愛，有的出現在太宰治的小說場景。

日經亞洲報導指出，這份名單由日本觀光協會會長、鐵道研究者、影像創作者與鐵道迷網站經營者組成的評審團共同評選，強調「巷仔內人」的視角。入選車站遍布北海道、東京、關西、四國與九州。

位於福岡縣北九州市的門司港車站，於1914年落成，歷經6年半修復後重現風華，如今與「門司港懷舊區」每年吸引超過200萬人造訪。專家形容「能在此感受到歷史的重量」。

排名第2的北海道川湯溫泉車站以原木建築著稱，車站旁就是硫黃山火山。舊站咖啡館自1987年營業至今，店內充滿彩繪玻璃裝飾。第3名的北海道網走市北濱車站則可遠眺鄂霍次克海，候車室牆壁與天花板貼滿旅客留下的車票與名片，也成為中國電影《非誠勿擾》的取景地。

排名第4的福島縣湯野上溫泉車站，是日本唯一擁有茅草屋頂的車站，站內還設有足湯。每逢4月櫻花盛開時，車站夜間點燈，形成罕見景致。大阪堺市濱寺公園舊車站廳舍位列第5，建於1907年，以半木構建築風格聞名，2017年免於拆除後轉型為藝廊與咖啡館。

第6名的愛媛縣松山市道後溫泉車站則建於1911年，1986年修復，被視為日本最古老溫泉區的象徵。明治文豪夏目漱石以前經常光顧，如今遊客仍能在此感受小說氛圍。第7名青森縣蘆野公園車站，1930年啟用、1975年停用，紅屋頂木造建築至今保存，並出現在太宰治小說《津輕》。

另外有2座車站並列第8名：奈良市舊JR奈良車站，1934年完工，以帝冠樣式設計，退役後改為觀光據點；群馬縣土合車站則因「日本最深地底月台」聞名，需走下486階才能抵達。