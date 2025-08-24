快訊

麻衣揭「豪門婚姻內幕」！僅維持1年半甜蜜 王泉仁出門上班再沒回家

德雷克海峽規模7.5地震 郭鎧紋示警：強震變多 1事直接影響台灣

抗發炎、保護心血管 營養師分享吃櫻桃9大健康功效

聽新聞
0:00 / 0:00

在地人票選日本10大懷舊車站！冠軍在福岡 夏目漱石愛去車站也入榜

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
在10大懷舊車站中排名第3名的北海道網走市北濱車站，號稱「日本最靠近海的車站」，也是電影《非誠勿擾》的取景地。圖/取自@takayukee_vamos在X的照片
在10大懷舊車站中排名第3名的北海道網走市北濱車站，號稱「日本最靠近海的車站」，也是電影《非誠勿擾》的取景地。圖/取自@takayukee_vamos在X的照片

日本觀光協會會長與在地鐵道迷票選「10大懷舊車站」排行榜出爐，福岡北九州的門司港車站憑藉大正時代風格奪下冠軍寶座，北海道川湯溫泉車站則以標誌性原木建築榮獲亞軍，第3名的北海道北濱車站號稱「日本最靠近海的車站」，也是電影《非誠勿擾》的取景地。這些車站不只是交通節點，更保留日本的文化記憶，有的曾是文豪夏目漱石的最愛，有的出現在太宰治的小說場景。

日經亞洲報導指出，這份名單由日本觀光協會會長、鐵道研究者、影像創作者與鐵道迷網站經營者組成的評審團共同評選，強調「巷仔內人」的視角。入選車站遍布北海道、東京、關西、四國與九州。

位於福岡縣北九州市的門司港車站，於1914年落成，歷經6年半修復後重現風華，如今與「門司港懷舊區」每年吸引超過200萬人造訪。專家形容「能在此感受到歷史的重量」。

排名第2的北海道川湯溫泉車站以原木建築著稱，車站旁就是硫黃山火山。舊站咖啡館自1987年營業至今，店內充滿彩繪玻璃裝飾。第3名的北海道網走市北濱車站則可遠眺鄂霍次克海，候車室牆壁與天花板貼滿旅客留下的車票與名片，也成為中國電影《非誠勿擾》的取景地。

排名第4的福島縣湯野上溫泉車站，是日本唯一擁有茅草屋頂的車站，站內還設有足湯。每逢4月櫻花盛開時，車站夜間點燈，形成罕見景致。大阪堺市濱寺公園舊車站廳舍位列第5，建於1907年，以半木構建築風格聞名，2017年免於拆除後轉型為藝廊與咖啡館。

第6名的愛媛縣松山市道後溫泉車站則建於1911年，1986年修復，被視為日本最古老溫泉區的象徵。明治文豪夏目漱石以前經常光顧，如今遊客仍能在此感受小說氛圍。第7名青森縣蘆野公園車站，1930年啟用、1975年停用，紅屋頂木造建築至今保存，並出現在太宰治小說《津輕》。

另外有2座車站並列第8名：奈良市舊JR奈良車站，1934年完工，以帝冠樣式設計，退役後改為觀光據點；群馬縣土合車站則因「日本最深地底月台」聞名，需走下486階才能抵達。

東京都奧多摩車站排名第10名，2019年翻新，採當地木材打造少見的雙層木造站舍，被形容為「能讓人忘卻都市喧囂的秘密基地」。

位於福岡縣北九州市的門司港車站，於1914年落成，歷經6年半修復後重現風華，憑藉大正時代風格奪下10大懷舊車站的冠軍寶座。圖/取自@photo_xx_maki在X的照片
位於福岡縣北九州市的門司港車站，於1914年落成，歷經6年半修復後重現風華，憑藉大正時代風格奪下10大懷舊車站的冠軍寶座。圖/取自@photo_xx_maki在X的照片
在10大懷舊車站中排名第2的北海道川湯溫泉車站，以原木建築著稱，車站旁就是硫黃山火山。舊站咖啡館自1987年營業至今，店內充滿彩繪玻璃裝飾。圖/取自@380kmh在X的照片
在10大懷舊車站中排名第2的北海道川湯溫泉車站，以原木建築著稱，車站旁就是硫黃山火山。舊站咖啡館自1987年營業至今，店內充滿彩繪玻璃裝飾。圖/取自@380kmh在X的照片

日本 溫泉 北海道

延伸閱讀

誇張顏藝在台爆紅！京扇子職人大西里枝猝逝　享年35歲

澳洲人更愛Toyota Land Cruiser！銷量甚至超越日本市場

日本必買伴手禮推薦！在家也能輕鬆享受日式下午茶的零食飲品新選擇

《槍口彼端》反派文百金英光撞型反町隆史？回顧90年代木村拓哉、長瀨智也⋯5位日本長髮男神

相關新聞

在地人票選日本10大懷舊車站！冠軍在福岡 夏目漱石愛去車站也入榜

日本觀光協會會長與在地鐵道迷票選「10大懷舊車站」排行榜出爐，福岡北九州的門司港車站憑藉大正時代風格奪下冠軍寶座，北海道...

西班牙野火終受控 累計4死近兩週燒出35萬公頃焦土

西班牙民防和緊急服務部門首長巴爾恭內斯今天指出，本月橫掃全國各地的野火幾乎已獲控制。肆虐廣大地區的這波野火造成4人喪生

別人眼中的「好孩子」…15歲少年狂砍醫生父數十刀致死 爽玩1天後自首

日本發生弒父命案。1名醫生和15歲國中兒子屢爆衝突，甚至曾大打出手而驚動警方，當母親和姊姊離家探親之際，男生在家中用菜刀刺死父親，行兇後竟任由父親遺體留在家中，然後出門與朋友到其他地方爽玩1天，盡興後才到警署自首。

憂鬱、高血壓、心臟病、糖尿病成因 學者：都可能是水喝不夠

一項最新研究顯示，喝水不足可能不只是讓人感到口渴，還會引發壓力，增加罹患各種疾病的風險。專家警告，水量不足，可能就是身心出問題的關鍵。

拒穿貼身瑜珈褲！ Z世代曝：健身房穿這樣很尷尬

曾經「叱吒運動服飾界」將近20年的緊身瑜珈褲（leggings）竟然要「走下王位」了！越來越多Z世代年輕人（約1997至2012年間出生的人群）在網路上討論，認為瑜珈褲已經是過時的運動穿搭，還批評瑜珈褲根本只會造成「身材焦慮」。

識字閱讀程度下降 如何扭轉「閱讀危機」？丹麥從這裡下手

丹麥政府宣布，將把圖書營業稅從25%砍到零，期望刺激書籍買氣，以因應日益嚴重的 「閱讀危機」。丹麥是世界上圖書營業稅最高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。