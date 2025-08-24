楊双子「四維街一號」日譯本發表 對談角田光代滿座

以「臺灣漫遊錄」外譯本分別榮獲日本翻譯大賞首獎、美國國家圖書獎翻譯文學大獎的台灣作家楊双子，近期在日本推出新作「四維街一號」日譯本，今天與直木獎得主角田光代對談，現場讀者滿座，針對百合文學、多民族飲食文化熱烈討論。

文化部駐日台灣文化中心與紀伊國屋書店合作，邀請楊双子與以「對岸的她」榮獲2005年直木獎的日本作家角田光代，以「在台灣、在日本，持續書寫故事」為題舉辦對談。駐日文化中心表示，這次活動透過線上報名，短短16分鐘內、60個名額即告額滿，展現兩位作家的高人氣。

由三浦裕子翻譯楊双子小說「臺灣漫遊錄」的「台灣漫遊鐵道的兩人」，去年5月獲得第10屆日本翻譯大賞，是台灣文學作品首次獲得日本翻譯大賞首獎。三浦裕子以及「太台本屋」代表黃碧君今天與會，特別擔任口譯。

角田光代表示，當初在書店看到「台灣漫遊鐵道的兩人」書腰上的介紹，類似「這是關於吃美食的女性的故事」，感覺很輕鬆，但一讀下去，卻發現逐漸深入到非常深刻的主題，而且朝完全意想不到的方向展開，讓她在閱讀過程中驚訝連連。作品太過精彩，之後聽聞斬獲了很多獎項，讓她覺得「果然如此」，今天能夠見到作者本人，真的感到非常高興。

角田也提問，在日本一提到「百合小說」，往往會被定義成非常狹窄的印象，就是女性之間的戀愛，讀者群很容易被限制。日本文學對於小說的分類非常細，例如「純文學」和「娛樂小說」就有區別，此外還有「輕小說」等。因此她在讀完「台灣漫遊鐵道的兩人」後，不禁思考「這樣沒問題嗎？會不會讓讀者群被限制」。

楊双子回應，在台灣，歷史小說這個類型的發展相對薄弱，沒有形成一個固定的套路，正因如此，書寫歷史小說反而有機會去打破既有的框架，百合小說也是類似的情況。

楊双子表示，對台灣讀者來說，「百合小說」是一個相對新穎的概念，許多人並不完全理解它與「女同志小說」有何不同。因此，百合小說在台灣也成為一種可以跨類型、加入其他元素的創作空間。

她表示，在她之前，台灣並沒有「歷史百合小說」。「花開時節」在2017年出版時，讀者更多是從歷史小說的角度來討論。直到她發表第2本作品之後，才逐漸有人開始提到「百合」的概念。到了2020年出版「臺灣漫遊錄」，銷量比前兩本更好，能見度隨之提升，才漸漸讓更多人理解到，這裡面不僅有歷史元素，也包含百合的元素，於是才真正有了「歷史百合小說」的說法。

兩人也就「四維街一號」書中的美食描繪展開討論。楊双子笑說，「很多人說不能在半夜看我的書」。

角田對台灣四處都是美食留下深刻印象。她分享一則趣事說，有一次受邀到台灣參加書展，編輯帶著她到處走，她問說，「台灣料理已經那麼好吃了，應該不需要吉野家、迴轉壽司這些日本的大型連鎖店吧？」對方回答，「可能有人去日本旅遊時吃過，回台灣之後也想要再去吃啊」，讓她恍然大悟，感覺發言輕率了，趕緊說抱歉。

「四維街一號」日譯本由三浦裕子操刀，中央公論新社出版，描繪4名女碩士生與女房東在日式老屋共同生活的日常，並交織呈現百年台灣歷史。