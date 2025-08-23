快訊

立委罷免遭完封…賴總統盼卓揆堅守崗位 行政院：下周啟動人事改組

公投案不再「南票北補」 南部綠營票倉將變天？高雄藍綠民代這樣解讀

遭第4個女兒心死切割！吳宗憲燒光3千萬 冷嘆：身在福中不知福

巴基斯坦土石流形成堰塞湖 官員示警恐致「災難性」洪患

中央社／ 白夏瓦23日綜合外電報導

巴基斯坦官員今天警告，北部山區爆發土石流，使當地形成7公里長的堰塞湖，該湖恐有潰堤並導致下游發生「災難性」洪患的可能性。

路透社報導，巴基斯坦國家災難管理局（NDMA）表示，這股土石流昨天沖入吉澤爾河（Ghizer River）主要河道使之堵塞，在吉爾吉特－巴爾蒂斯坦（Gilgit Baltistan）自治專區形成堰塞湖。

國家災難管理局在其省級辦公室發布的現況報告中提到，堵塞形成「類似水壩的結構」，存在潰堤重大風險。

吉爾吉特－巴爾蒂斯坦自治專區災難管理局局長胡笙（Zakir Hussain）說，這座新形成的堰塞湖「恐造成災難性洪患」。

他告訴路透社，吉澤爾（Ghizer）、吉爾吉特（Gilgit）、阿斯托爾（Astore）、狄阿莫（Diamer）等下游4個縣面臨嚴重威脅。

吉澤爾縣位於巴基斯坦西北部山區以北，今年雨季暴雨在這些山區引發洪水，自本月15日以來已造成近400人殞命。

洪水 暴雨 土石流 堰塞湖 巴基斯坦

延伸閱讀

巴基斯坦外長罕見訪孟加拉 印度密切關注

馬太鞍溪堰塞湖空勤助壩頂裝水位計 估10月初溢流

巴基斯坦北部暴洪後土石流 志工搶修排水道7死

巴基斯坦情侶遭「榮譽處決」影片瘋傳 引發全國公憤

相關新聞

西班牙野火終受控 累計4死近兩週燒出35萬公頃焦土

西班牙民防和緊急服務部門首長巴爾恭內斯今天指出，本月橫掃全國各地的野火幾乎已獲控制。肆虐廣大地區的這波野火造成4人喪生

別人眼中的「好孩子」…15歲少年狂砍醫生父數十刀致死 爽玩1天後自首

日本發生弒父命案。1名醫生和15歲國中兒子屢爆衝突，甚至曾大打出手而驚動警方，當母親和姊姊離家探親之際，男生在家中用菜刀刺死父親，行兇後竟任由父親遺體留在家中，然後出門與朋友到其他地方爽玩1天，盡興後才到警署自首。

憂鬱、高血壓、心臟病、糖尿病成因 學者：都可能是水喝不夠

一項最新研究顯示，喝水不足可能不只是讓人感到口渴，還會引發壓力，增加罹患各種疾病的風險。專家警告，水量不足，可能就是身心出問題的關鍵。

拒穿貼身瑜珈褲！ Z世代曝：健身房穿這樣很尷尬

曾經「叱吒運動服飾界」將近20年的緊身瑜珈褲（leggings）竟然要「走下王位」了！越來越多Z世代年輕人（約1997至2012年間出生的人群）在網路上討論，認為瑜珈褲已經是過時的運動穿搭，還批評瑜珈褲根本只會造成「身材焦慮」。

識字閱讀程度下降 如何扭轉「閱讀危機」？丹麥從這裡下手

丹麥政府宣布，將把圖書營業稅從25%砍到零，期望刺激書籍買氣，以因應日益嚴重的 「閱讀危機」。丹麥是世界上圖書營業稅最高...

溫哥華街頭濃濃台灣味 TAIWANfest燈箱廣告吸睛

溫哥華街頭彌漫濃濃的台灣味，「Let Taiwan Be Taiwan」（讓台灣就是台灣） 的燈箱廣告吸引很多人的目光。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。