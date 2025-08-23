巴基斯坦土石流形成堰塞湖 官員示警恐致「災難性」洪患
巴基斯坦官員今天警告，北部山區爆發土石流，使當地形成7公里長的堰塞湖，該湖恐有潰堤並導致下游發生「災難性」洪患的可能性。
路透社報導，巴基斯坦國家災難管理局（NDMA）表示，這股土石流昨天沖入吉澤爾河（Ghizer River）主要河道使之堵塞，在吉爾吉特－巴爾蒂斯坦（Gilgit Baltistan）自治專區形成堰塞湖。
國家災難管理局在其省級辦公室發布的現況報告中提到，堵塞形成「類似水壩的結構」，存在潰堤重大風險。
吉爾吉特－巴爾蒂斯坦自治專區災難管理局局長胡笙（Zakir Hussain）說，這座新形成的堰塞湖「恐造成災難性洪患」。
他告訴路透社，吉澤爾（Ghizer）、吉爾吉特（Gilgit）、阿斯托爾（Astore）、狄阿莫（Diamer）等下游4個縣面臨嚴重威脅。
