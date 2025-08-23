西班牙野火終受控 累計4死近兩週燒出35萬公頃焦土

快訊

中央社／ 馬德里23日綜合外電報導
西班牙民防和緊急服務部門首長巴爾恭內斯今天指出，本月橫掃全國各地的野火幾乎已獲控制。肆虐廣大地區的這波野火造成4人喪生。

法新社報導，巴爾恭內斯（Virginia Barcones）告訴西班牙國家電視台（TVE）：「仍在延燒的野火變少，終點也近得多了。」

不過她表示，仍在延燒的野火仍然「變化莫測」，「我們仍得進行最後衝刺才能結束這可怕情勢」。

據歐洲森林火災資訊系統（European Forest Fire Information System），西班牙過去兩週有35萬公頃土地盡成焦土。西班牙消防隊員已在歐洲聯盟國家協助下打火數週。

西班牙北部和西部受災最重，包括卡斯提亞－雷昂自治區（Castile and Leon）、埃斯特雷馬杜拉自治區（Extremadura）和加利西亞自治區（Galicia）。野火是在一波持續兩週的熱浪期間爆發，當時全國氣溫飆升至攝氏40度以上。

這場火災緊急狀況不僅凸顯了氣候變遷，也揭示了導致西班牙鄉村地區更易受災的發展趨勢。

卡斯提亞－雷昂自治區長期受到人口外流、人口老化，以及農業和畜牧放牧衰退的影響，而這些過去曾有助於清除森林中易燃物的活動，如今已大幅減少。

