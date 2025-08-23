美博物館收藏阿姆斯壯太空衣 台志工傳承跨世代記憶

快訊

「家後」原唱本來是他！因這原因才讓給江蕙

中央社／ 華盛頓22日專電

美國國家航空與太空博物館收藏豐富，遊客不用花錢，就能欣賞1903年萊特飛行器、阿姆斯壯登月太空衣等珍貴文物。台灣航太專家王福權在航太館擔任導覽志工30年，形容該館是「飛行界的羅浮宮」。

國家航空與太空博物館（Smithsonian's National Airand Space Museum）是全球最受歡迎的博物館之一，每年吸引約900萬人次參觀。它由兩館組成，位於華府的主館展示航空發展的重要歷史，另一處在維吉尼亞州的史蒂芬中心，收藏龐大的飛機與太空飛行器。

兩館被譽為世界最完整的航太博物館。在史蒂芬中心分館，甚至能見到太空梭「發現號」，以及二戰投下原子彈的B-29重型轟炸機。

在館內擔任導覽志工近30年、來自台灣的航太專家王福權，20日接受中央社記者書面訪談，形容航太館是「飛行界的羅浮宮」，藏品珍貴得難以置信。他說，導覽不同於學術研究，必須把專業知識轉化為大眾能懂的語言，再以熱情帶動現場。

航太博物館的展品，不僅呈現航空與太空科技的發展，也承載跨世代的歷史記憶。王福權回憶，20年前陪同幾位台灣長輩參觀B-29轟炸機時，其中一人沉默許久，想起童年在桃園親身經歷美軍空襲。

另一位長輩則描述二戰時在田野中目睹B-29低空飛掠，甚至能清楚看見飛行員的臉。王福權說：「一架展品能在80年後仍讓倖存者心生戰慄，這說明了曾親歷戰爭的人才知道戰爭的殘酷。」

王福權也提及，在飛虎隊戰斧戰鬥機展區，一對台灣老夫婦聽完他的導覽後特地致謝，表示這是他們第一次在海外博物館聽到中文解說，讓年輕一代有機會理解歷史。他表示，像這樣的記憶，若沒有展品提醒，或許早已淡出人們的視野。

展品不僅重現歷史，也成為公民教育的一環。面對新世代，館方同樣積極尋找新的互動方式。展廳中央多設置開放式觀眾席，吸引眾多親子共同參與。王福權說：「期望每位遊客都能在展覽裡找到與自己呼應的角色。」

航太館近年推動翻修，導入沉浸式體驗與互動科技，今年新開放5大展區，預計2026年全面完工，屆時將適逢博物館50週年與美國建國250週年。

值得一提的是，欣賞這些世界級展品完全免費。王福權說，免費制度延續了史密森尼學會（SmithsonianInstitution）「增進與普及知識」的使命，讓所有人都能無門檻接觸文化與歷史。史密森尼迄今統籌20餘座博物館，構成全球最大的免費博物館體系。

