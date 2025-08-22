多元台灣文化漫畫展東京登場 BL到人權呈現台漫魅力

快訊

中央社／ 東京22日專電

文化部駐日台灣文化中心主辦的年度展覽「多元台灣文化漫畫展」今天在東京正式開幕，以「性別、族群、人權」為核心，精選21部台灣漫畫，涵蓋BL、GL、民主化運動、言論自由、原住民族與新移民等議題，展現台灣漫畫的多元面貌與創意能量。

日文化中心表示，開幕式現場聚集多位重量級嘉賓，包括駐日副代表周學佑、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、日本漫畫家協會理事長里中滿智子、手塚製作公司社長松谷孝征，以及日本出版與漫畫界人士，共同表達對展覽的支持。參展的台灣漫畫家阮光民、左萱與重花也特地到東京出席，與日本讀者面對面交流。

周學佑致詞指出，這次展覽希望讓更多日本朋友看見台灣漫畫的創意與深度，感受台灣對多元價值的尊重，並促進台日文化交流。

阮光民則強調，漫畫是一種世界性的語言，不僅能娛樂，更能傳遞歷史與人文，台灣漫畫最珍貴的特色就是「多元與包容」。

近年來台灣漫畫家在日本國際漫畫賞捷報不斷，獲得2金9銀21銅的佳績，這次出席開幕的阮光民及左萱皆曾獲得銀賞。

長期擔任評審長的里中滿智子盛讚台灣漫畫的畫功精湛、故事動人、角色表情細膩、對白富含情感，希望有更多日本讀者能接觸台灣作品。

谷崎泰明則回憶，他小學一年級的時候，漫畫第一次以週刊的形式出版，如今已經成為對全世界都非常重要的文化。他長期從事外交工作，感到如今的世界有點趨向單色化，因此這次展覽主題「Colorful、多樣性」的主題更具意義。

展覽主視覺由以「芭蕉的芽」獲第18屆國際漫畫賞銀賞的左萱設計，以台灣花窗與客家花布色彩燈籠為元素，呈現在地氣息與繽紛氛圍。參觀者入場可獲得印有主視覺的特製茶包，體驗台灣茶文化與漫畫創意的結合。

此外，23日下午特別安排於淳久堂書店池袋本店舉辦交流活動，由曾榮獲日本角川全球條漫創作大賽繁體中文「金賞」的台灣漫畫家重花，與日本知名BL漫畫家紗久楽さわ對談，分享BL漫畫的創作點滴。

「多元台灣文化漫畫展」即日起至9月26日在台灣文化中心展出，免費入場。

日文 漫畫 文化部

