因應數位化潮流 丹麥2026起開放學生英文考試用AI

丹麥教育部今天宣布，自明年開始，高中生參與英文科畢業考時將獲准使用人工智慧（AI）準備口試部分。

法新社報導，各國教育當局正爭論，AI到底是協助學生邁入日益數位化經濟的有用學習工具，或者導致畢業生素質下滑。

丹麥政府表示，明年起准許學生在英文課程中使用AI將是實驗性舉措，且僅適用於高中畢業考的英文口試部分。

丹麥教育部指出，在考試中，學生拿到考題後將有1小時做準備，期間「獲准使用所有可用工具，包括生成式AI」。

學生接著必須在考官面前進行實體口試。

丹麥教育部長特斯法耶（Mattias Tesfaye）透過聲明說道：「我們將推動試點計畫，嘗試找出適當平衡。」他強調維持教學標準的同時，也得鼓勵數位學習。

他談到：「學生在模擬與數位世界中成長，我們必須以最佳方式讓他們做好準備，應對他們在學校教育後將面臨的現實。」

至於英文筆試，丹麥教育部表示，有部分考題是學生必須以手寫應答，以確保他們沒有依賴電腦。