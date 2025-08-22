因應數位化潮流 丹麥2026起開放學生英文考試用AI

快訊

中央社／ 哥本哈根22日綜合外電報導

丹麥教育部今天宣布，自明年開始，高中生參與英文科畢業考時將獲准使用人工智慧（AI）準備口試部分。

法新社報導，各國教育當局正爭論，AI到底是協助學生邁入日益數位化經濟的有用學習工具，或者導致畢業生素質下滑。

丹麥政府表示，明年起准許學生在英文課程中使用AI將是實驗性舉措，且僅適用於高中畢業考的英文口試部分。

丹麥教育部指出，在考試中，學生拿到考題後將有1小時做準備，期間「獲准使用所有可用工具，包括生成式AI」。

學生接著必須在考官面前進行實體口試。

丹麥教育部長特斯法耶（Mattias Tesfaye）透過聲明說道：「我們將推動試點計畫，嘗試找出適當平衡。」他強調維持教學標準的同時，也得鼓勵數位學習。

他談到：「學生在模擬與數位世界中成長，我們必須以最佳方式讓他們做好準備，應對他們在學校教育後將面臨的現實。」

至於英文筆試，丹麥教育部表示，有部分考題是學生必須以手寫應答，以確保他們沒有依賴電腦。

丹麥 英文科 教育部

相關新聞

憂鬱、高血壓、心臟病、糖尿病成因 學者：都可能是水喝不夠

一項最新研究顯示，喝水不足可能不只是讓人感到口渴，還會引發壓力，增加罹患各種疾病的風險。專家警告，水量不足，可能就是身心出問題的關鍵。

拒穿貼身瑜珈褲！ Z世代曝：健身房穿這樣很尷尬

曾經「叱吒運動服飾界」將近20年的緊身瑜珈褲（leggings）竟然要「走下王位」了！越來越多Z世代年輕人（約1997至2012年間出生的人群）在網路上討論，認為瑜珈褲已經是過時的運動穿搭，還批評瑜珈褲根本只會造成「身材焦慮」。

識字閱讀程度下降 如何扭轉「閱讀危機」？丹麥從這裡下手

丹麥政府宣布，將把圖書營業稅從25%砍到零，期望刺激書籍買氣，以因應日益嚴重的 「閱讀危機」。丹麥是世界上圖書營業稅最高...

溫哥華街頭濃濃台灣味 TAIWANfest燈箱廣告吸睛

溫哥華街頭彌漫濃濃的台灣味，「Let Taiwan Be Taiwan」（讓台灣就是台灣） 的燈箱廣告吸引很多人的目光。...

影／發射成功！美軍神秘X-37B太空飛機新任務 搭SpaceX火箭照亮夜空

美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭今晚升空，搭載美軍神秘的無人太空飛機X-37B

日本棕熊攻擊頻傳…獵人曝驅熊背負高風險 待遇「油錢都不夠」

根據日媒「NEWS POST 7」報導，北海道及其他地區近來棕熊出沒頻繁，已陸續造成死傷。7月在福島町，一名五十多歲男子清晨送報途中遭襲擊身亡；8月於知床半島羅臼岳，又有二十多歲登山客喪命。隨著人類生活範圍與野生動物棲地日漸重疊，驅趕棕熊的工作落在獵友會的獵人肩上，但這份高風險工作背後，卻隱藏低待遇與法律爭議的難題。

