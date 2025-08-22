櫻井翔倘佯王文志作品「擁抱小豆島」 日媒大幅報導

文化部駐日台灣文化中心與瀨戶內國際藝術節主辦單位合邀台灣藝術家王文志推出竹編作品「擁抱小豆島」參展。最新一期知名雜誌Casa BRUTUS邀請天團「嵐」成員櫻井翔體驗該作品的魅力，並大幅報導。

每月發行約8萬本的日本知名雜誌Casa BRUTUS最新一期9月號介紹藝術節必看作品，特別邀請櫻井翔到瀨戶內國際藝術節觀賞、體驗王文志的大型竹編作品「擁抱小豆島」，並以全彩照片兩頁多篇幅介紹。

3年1度的瀨戶內國際藝術節2025年正在舉辦，分春、夏、秋3個會期（秋季會期展至11月9日），17個地區共有255項作品，其中有116項是新作。王文志的作品「擁抱小豆島」是運用約4000根竹子打造的巨大圓頂形作品。

這是王文志作品第6度參與瀨戶內國際藝術節，有歷來「最長的廊道」結構以及竹編立體「小豆島地圖」深凹地板，對王文志而言是新挑戰。遊客身在陽光投射至圓頂形竹編作品內部時，可感受到天人合一的感覺。

報導介紹，櫻井翔倘佯在圓頂形竹編作品內部，時而寢臥、時而漫步在青竹上，自由自在地感受作品的魅力。

櫻井翔分享心得表示，「聽說作家（王文志）時隔3年造訪此島，覺得有被這座小島擁抱的感覺，以作品抒發這種心情」。

櫻井翔說，「從梯田上方眺望時，感受到作品與大自然合而為一的感覺，在進入圓頂形作品內部時，與大自然合一的感覺更為強烈。雖然竹製軀體區隔了內外，但人反而更能強烈地感受到周圍大自然的存在」。

三年一度藝術盛宴「瀨戶內國際藝術節2025」4月18日在香川縣開幕，王文志作品「擁抱小豆島」是最大亮點。

王文志在開幕式會場接受中央社等媒體採訪時表示，「『擁抱』是一種溫度，也是一種無聲的對話。希望觀賞者透過這項竹編作品，觸摸交錯竹片，陽光縫隙灑落，微風吹拂，在光影流轉之間，感受到這片土地的呼吸」。