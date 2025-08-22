印度抓流浪狗惹議 法院改要求絕育驅蟲後放回

印度要把德里國家首都區（NCR）所有流浪犬送進收容所的命令引發爭議，最高法院今天修改規定，讓流浪狗在絕育及驅蟲後，能夠回到街頭，但有狂犬病或具攻擊性的犬隻除外。

印度最高法院為杜絕流浪狗傷人，於8月初頒佈命令，要求將NCR所有流浪犬送進收容所，但動物保護團體及愛護動物人士認為，目前沒有足夠的場所收容約80萬隻流浪狗。

為此走上街頭抗議的示威人士表示，要一下子將這麼多的流浪犬全部安置到收容所，相關配套措施恐怕尚未完善，預料將有虐待動物的可能。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，在動保團體的奔走下，印度最高法院今天修正命令，雖要求在8週內將NCR的流浪狗安置進收容所，但這些流浪犬絕育、驅蟲後，就可以放回到原來的地方；有狂犬病或具攻擊行為的犬隻仍將被留在收容所。

印度最高法院法官表示，在未仔細評估現有基礎設施的情況下，貿然全面性地要求捕捉所有流浪狗並關進收容所，可能會出現「進退兩難的局面」，因為現有的設施、人力恐怕都是不足的。

今日印度（India Today）提到，即便鬆綁相關規定，但最高法院仍禁止民眾在公共場所餵養流浪狗，若有人在街上餵流浪狗吃東西，將依法處理，不過未來將設立專屬餵食區。

此外，法院也允許民眾申請領養流浪犬，附帶條件是領養者有責任確保這些流浪狗不會再次流落街頭，領養申請的個人或組織必須分別繳納2.5萬盧比（約新台幣8700元）、20萬盧比（約新台幣6.9萬元）作為保證。

先前最高法院表示，鑑於流浪狗咬人、狂犬病案例增多，因此將NCR所有流浪狗抓進收容所，且不准再放出來的命令是有必要存在的。

根據印度政府的統計，2024年光是德里就獲報2.5萬起狗咬人的案件。