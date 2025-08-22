日本豐明市擬立法每日限用手機2小時 無罰則仍引議

快訊

中央社／ 東京22日綜合外電報導

日本愛知縣豐明市擬推動立法，敦促所有市民除了工作或上學外，將每天使用智慧型手機的時間限制在2小時內。這項法規僅為建議性質並無罰則，但仍在網路引起熱議。

法新社報導，根據法規草案，這項限制措施將向日本中部豐明市全體市民推廣，但不具約束力，使用手機超過2小時也不會受罰。

豐明市長小浮正典今天發布聲明指出，法規提案旨在「防止過度使用電子設備導致身心健康問題…包括睡眠問題」。

日本共同社報導，根據豐明市政府，這可能是日本首條對使用智慧型手機跟其他電子設備設下限制的市政法規。

這項草案也敦促小學生晚間9時後避免使用智慧型手機，國中生及以上學生則建議晚上10時後不要使用。

此舉在網路上引發批評，許多人稱這項計畫不切實際。

一名網友在社群媒體X平台發文寫道：「我了解他們（市政府）的用意，但限制2小時的做法不可能行得通。」

還有網友提到，短短2小時內「我甚至無法（在智慧型手機上）讀完一本書，或是看完一部電影」。

其他人則表示，如何使用智慧型手機應由各個家庭自己決定。

外界的憤怒反應促使市長澄清，2小時限制措施並非強制規定，並強調法規指引也「承認智慧型手機在日常生活中非常有用且不可或缺」。

日本 網路 手機

