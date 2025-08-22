憂鬱、高血壓、心臟病、糖尿病成因 學者：都可能是水喝不夠

一項最新研究顯示，喝水不足可能不只是讓人感到口渴，還會引發壓力，增加罹患各種疾病的風險。學者警告，水量不足，可能就是身心出問題的關鍵。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國利物浦約翰摩爾斯大學（Liverpool John Moores University）的教授近期進行一項研究，找來32名受試者進行實驗。受試者有一半的人每天只能喝1.5公升的水，另一半則遵循建議飲水量。

所有受試者都必須接受「壓力測試」，他們必須在十分鐘內準備面試，面試官還刻意穿上白袍、房內架設攝影機，增加受試者壓力程度。不僅如此，面試結束後，他們還要接心算挑戰，研究人員想藉此了解受試者的壓力荷爾蒙「皮質醇」（cortisol）是否改變。

團隊發現，未達到每日飲水目標的人，在面對高壓情境時，體內的皮質醇濃度會明顯飆高。而之前已經有研究證實，長期處於高皮質醇狀態，與高血壓、心臟病、第二型糖尿病、肥胖，甚至是憂鬱症和焦慮症有關。

專家指出，就算只是輕微的脫水，也可能加劇身體的壓力反應，而且隨著時間推移，對身體的不良影響就越大。負責該研究的運動與運動科學學院教授沃爾什（Neil Walsh）表示，缺水的受試者不一定出現口渴的反應，因此也證實身體的缺水警訊並非總是透過口渴傳達。

他也建議，如果生活中需要面對壓力，達到建議的日常飲水量，或許就是對抗壓力最好的辦法。據衛福部資料，成人每日應飲用6-8杯水（240 毫升/杯），約1440毫升-1920毫升。