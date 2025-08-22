全球暖化升溫 聯合國：嚴重影響勞工健康及生產力

聯合國的世界衛生組織（WHO）和世界氣象組織（WMO）今天示警，全球氣溫上升對於勞工的健康與生產力帶來日益嚴重負面影響，呼籲各方立即採取行動以應對熱壓力的危險。

法新社報導，這兩個聯合國機構表示，極端高溫正對工作場域帶來日益嚴峻挑戰，已向各國政府、企業及衛生當局發布降低風險的方針，呼籲立即採取行動，以因應熱壓力（heat stress）對全球勞工日漸嚴重的影響。

世界衛生組織和世界氣象組織指出，許多勞工經常暴露於危險高溫環境中，且極端高溫事件的頻率與強度急遽攀升，增加了室內及室外所有勞工的風險。

兩大機構在一份報告中提到，從事農業、營建業和漁業的體力勞動者所受影響尤其嚴重，當氣溫超過攝氏20度時，每上升1度，勞動者的生產力就下降2%至3%。

高溫導致的健康風險，包含中暑、脫水、腎功能障礙與神經系統疾病等問題。