識字閱讀程度下降 如何扭轉「閱讀危機」？丹麥從這裡下手

丹麥政府宣布，將把圖書營業稅從25%砍到零，期望刺激書籍買氣，以因應日益嚴重的 「閱讀危機」。丹麥是世界上圖書營業稅最高的國家之一。

Euronews報導，丹麥文化部長恩格爾-施密特（Jakob Engel-Schmidt）表示，希望這次改變，能讓書架上的更多書籍被選購。此計畫每年估將花費政府約3.3億丹麥克朗（約4,400萬歐元），但他認為，這是在投資丹麥的文化前景。

他說：「這是身為文化部長的我，一直努力的目標，因為我相信，我們若想終結近年來不幸正在擴散中的閱讀危機，就須不惜賭上一切。」

不久前，經濟合作發展組織（OECD）發布的識字能力統計示警，15歲的丹麥人中，有四分之一無法理解一段簡單的文字，恩格爾-施密特承認，該數據「非常驚人」。多項調查也顯示，青少年的閱讀程度下降，專家認為與注意力集中的時間變短，及數位生活中永無止境的分心相關。

丹麥至今仍對圖書課徵高達25%的增值稅，但其他北歐國家早已推動讓讀者負擔較輕的稅率：在芬蘭，書籍的營業稅率為14%，瑞典僅6%，挪威則完全免稅。