快訊

濫用就安基金？導演羅景壬團隊拍片獲2872萬補助 許銘春涉貪列被告

他心疼回收嬤在外奔波 請喝飲料秒遭「1句」打臉：超級尷尬

閣員請辭又一人！數發部長黃彥男借調期滿 辭職歸建中研院

聽新聞
0:00 / 0:00

識字閱讀程度下降 如何扭轉「閱讀危機」？丹麥從這裡下手

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
面對青少年閱讀能力低落，丹麥政府取消圖書營業稅，期挽救閱讀風氣。路透社
面對青少年閱讀能力低落，丹麥政府取消圖書營業稅，期挽救閱讀風氣。路透社

丹麥政府宣布，將把圖書營業稅從25%砍到零，期望刺激書籍買氣，以因應日益嚴重的 「閱讀危機」。丹麥是世界上圖書營業稅最高的國家之一。

Euronews報導，丹麥文化部長恩格爾-施密特（Jakob Engel-Schmidt）表示，希望這次改變，能讓書架上的更多書籍被選購。此計畫每年估將花費政府約3.3億丹麥克朗（約4,400萬歐元），但他認為，這是在投資丹麥的文化前景。

他說：「這是身為文化部長的我，一直努力的目標，因為我相信，我們若想終結近年來不幸正在擴散中的閱讀危機，就須不惜賭上一切。」

不久前，經濟合作發展組織（OECD）發布的識字能力統計示警，15歲的丹麥人中，有四分之一無法理解一段簡單的文字，恩格爾-施密特承認，該數據「非常驚人」。多項調查也顯示，青少年的閱讀程度下降，專家認為與注意力集中的時間變短，及數位生活中永無止境的分心相關。

丹麥至今仍對圖書課徵高達25%的增值稅，但其他北歐國家早已推動讓讀者負擔較輕的稅率：在芬蘭，書籍的營業稅率為14%，瑞典僅6%，挪威則完全免稅。

丹麥 稅率 文化部 營業稅

延伸閱讀

丹麥將用《著作權法》保護個人特徵免受深偽技術侵害？2025年丹麥《著作權法》修正草案介紹

捐女兒寵物馬餵動物園獅子！丹麥媽淡定回應「反正都會安樂死」

荷蘭ASML、南韓三星、台積電…都有1共同點！謝金河從丹麥股市慘跌看到什麼？

MLB／台將相隔2163天第1勝！鄧愷威5局無失分奪生涯首勝

相關新聞

影／發射成功！美軍神秘X-37B太空飛機新任務 搭SpaceX火箭照亮夜空

美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭今晚升空，搭載美軍神秘的無人太空飛機X-37B

識字閱讀程度下降 如何扭轉「閱讀危機」？丹麥從這裡下手

丹麥政府宣布，將把圖書營業稅從25%砍到零，期望刺激書籍買氣，以因應日益嚴重的 「閱讀危機」。丹麥是世界上圖書營業稅最高...

溫哥華街頭濃濃台灣味 TAIWANfest燈箱廣告吸睛

溫哥華街頭彌漫濃濃的台灣味，「Let Taiwan Be Taiwan」（讓台灣就是台灣） 的燈箱廣告吸引很多人的目光。...

日本棕熊攻擊頻傳…獵人曝驅熊背負高風險 待遇「油錢都不夠」

根據日媒「NEWS POST 7」報導，北海道及其他地區近來棕熊出沒頻繁，已陸續造成死傷。7月在福島町，一名五十多歲男子清晨送報途中遭襲擊身亡；8月於知床半島羅臼岳，又有二十多歲登山客喪命。隨著人類生活範圍與野生動物棲地日漸重疊，驅趕棕熊的工作落在獵友會的獵人肩上，但這份高風險工作背後，卻隱藏低待遇與法律爭議的難題。

快樂星期一 南韓擬設新制料促進單日消費15億美元

為刺激內需經濟，南韓政府正在評估導入「快樂星期一」制度，也就是將部分國定假日改為統一星期一放假，預估可促進全國單日消費支...

大阪世博開幕130天遊客破1500萬人 比2005年愛知世博早17天

2025世界博覽會營運單位「日本國際博覽會協會」21日表示，大阪世博的遊客截至20日為止已突破1500萬人，開幕後第13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。