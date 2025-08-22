聽新聞
0:00 / 0:00
識字閱讀程度下降 如何扭轉「閱讀危機」？丹麥從這裡下手
丹麥政府宣布，將把圖書營業稅從25%砍到零，期望刺激書籍買氣，以因應日益嚴重的 「閱讀危機」。丹麥是世界上圖書營業稅最高的國家之一。
Euronews報導，丹麥文化部長恩格爾-施密特（Jakob Engel-Schmidt）表示，希望這次改變，能讓書架上的更多書籍被選購。此計畫每年估將花費政府約3.3億丹麥克朗（約4,400萬歐元），但他認為，這是在投資丹麥的文化前景。
他說：「這是身為文化部長的我，一直努力的目標，因為我相信，我們若想終結近年來不幸正在擴散中的閱讀危機，就須不惜賭上一切。」
不久前，經濟合作發展組織（OECD）發布的識字能力統計示警，15歲的丹麥人中，有四分之一無法理解一段簡單的文字，恩格爾-施密特承認，該數據「非常驚人」。多項調查也顯示，青少年的閱讀程度下降，專家認為與注意力集中的時間變短，及數位生活中永無止境的分心相關。
丹麥至今仍對圖書課徵高達25%的增值稅，但其他北歐國家早已推動讓讀者負擔較輕的稅率：在芬蘭，書籍的營業稅率為14%，瑞典僅6%，挪威則完全免稅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言