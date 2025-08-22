拒穿貼身瑜珈褲！ Z世代曝：健身房穿這樣很尷尬

曾經「叱吒運動服飾界」將近20年的緊身瑜珈褲（leggings）竟然要「走下王位」了！越來越多Z世代年輕人（約1997至2012年間出生的人群）在網路上討論，認為瑜珈褲已經是過時的運動穿搭，還批評瑜珈褲根本只會造成「身材焦慮」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國零售分析公司Edited一項最新民調顯示，Z世代的健身愛好者已經不再穿緊身衣物，而是偏好寬鬆的棉褲或短褲。不少Z世代抱怨，瑜珈褲讓人很尷尬，久了就不喜歡穿。

一位對身材感到焦慮的年輕女子在影片中抱怨，每次穿瑜珈褲都覺得很尷尬，「我真的很討厭這種貼身感，也討厭它讓我的腿部線條一覽無遺。」這部影片引發廣大Z世代共鳴，留言區湧入許多網友回應：「瑜珈褲超不舒服」、「我他X的超討厭瑜珈褲」，還有許多人說穿瑜珈褲讓她們身材焦慮越來越嚴重。

瑜珈褲的反對聲浪不只在網路上瘋傳，實際的銷售數字也顯示瑜珈褲已經退燒。Edited的調查人員就發現，從2022年開始，消費者對瑜珈褲的興趣已從46.9%驟降至38.7%。

由於需求下滑，包含Nike和adidas在內的頂級運動品牌，今年都減少了瑜珈褲的產量。不過，加拿大品牌Lululemon的粉絲可以不用擔心，調查顯示他們仍持續投入製造這款單品。

根據Pinterest數據顯示，年齡在27歲以下的使用者較偏好寬鬆、有份量的衣服。在18至24歲的使用者中，有58%的搜尋紀錄是「oversized（大號的）」、棉褲和寬鬆T恤等關鍵字。專家認為，除了上述種種原因，Z世代也可能是受到偶像的影響。近年怪奇比莉（Billie Eilish）和千黛亞（Zendaya）等當紅明星都選擇寬鬆的下身穿搭，可能也影響了Z世代的穿衣選擇。