濱海灣花園升級太陽能系統 助新加坡落實永續願景

中央社／ 新加坡22日專電

新加坡濱海灣花園近期完成太陽能系統升級，新增與擴建的太陽能板總數達1700片。園方指出，這些綠能投資是推動永續發展的重要一步，亦展現新加坡在城市核心落實永續願景的努力。

一般人經過濱海灣花園時，立刻會看到花園的擎天樹 （Supertrees），這些大樹具有環保及永續概念特點，有些使用光伏電池吸收太陽能，用以發光發亮；有些擎天大樹則作為溫室的排氣通道。

從擎天樹底下向上仰望，就像置身在電影阿凡達的星球場景中，這樣的垂直花園，樹身覆蓋著熱帶花種、附生植物和蕨類植物。白天的擎天樹巨大的枝葉可遮陽、調節溫度、儲存電力。花園中的湖泊，除了儲水供園內使用外，也自成循環生態園區。

負責濱海灣花園永續發展業務的資深助理處長黃鎮宇，今天告訴中央社，永續發展一向是整體規劃和建設過程中的基本原則，花園的設計聚焦三大方向，分別是加強水資源管理、提升城市生物多樣性，以及打造有助碳中和冷卻系統。

18棵大樹高度約為25至50公尺左右，造型奇特。中央社記者中午實地走上一棵擎天樹頂端，俯瞰整個園區，並以近距離觀察太陽能板佈置範圍。黃鎮宇指出，升級後的整體系統設有1700片太陽能板，擴建的系統能夠產生潔淨且可再生的能源。

他分享，濱海灣花園環境和設計宛如一個完整綠能系統，並且相互連貫，依照永續發展的概念，園區也利用園藝廢枝、廢木和其他木料作為生質燃料，藉此提供能源以滿足花園基本運作。

除了大樹，濱海灣花園內的玻璃溫室同樣融入綠能概念，內部生物群落複製了地中海和熱帶山地氣候，由於溫室所使用的特別玻璃能讓陽光透入並照射植物，同時減低熱力並冷卻空氣，以減少能源消耗，並運用廢棄的熱力再生能源，減少對電力的依賴，讓溫室系統的設計盡最大可能減少浪費能源，以重複使用已產生的能量。

「在喧囂城市中，園區能提供一個充滿綠意的歇息空間，希望藉由植物收藏，激勵大眾對永續發展的關注」，黃鎮宇說，去年的訪客逾1450萬人次，居民或遊客日益提升環境保護的意識，加上園方導覽活動，盼能落實更廣泛的教育意義。

永續 新加坡 再生能源

