溫哥華街頭濃濃台灣味 TAIWANfest燈箱廣告吸睛

中央社／ 溫哥華21日專電
溫哥華街頭彌漫濃濃的台灣味，「Let Taiwan Be Taiwan」（讓台灣就是台灣） 的燈箱廣告吸引很多人的目光。 圖／中央社／行政院顧問張理瑲提供
溫哥華街頭彌漫濃濃的台灣味，「Let Taiwan Be Taiwan」（讓台灣就是台灣） 的燈箱廣告吸引很多人的目光。 圖／中央社／行政院顧問張理瑲提供

溫哥華街頭彌漫濃濃的台灣味，「Let Taiwan Be Taiwan」（讓台灣就是台灣） 的燈箱廣告吸引很多人的目光。這樣簡單的一句話，不僅是為了宣傳即將登場的「台灣節」（TAIWANfest），也是許多海外台灣僑民內心的吶喊。

矗立在溫哥華10個不同街區的燈箱廣告昨天正式亮相就吸引許多當地僑胞口耳相傳，紛紛到現場打卡留念。行政院顧問張理瑲和夫婿潘立中今天在街頭看到大大的「Let Taiwan Be Taiwan」字樣，內心激動又開心。

張理瑲對中央社說：「台灣就是台灣，這樣一句話對住在海外的我們來說特別有感，因為我們常常需要向外國朋友解釋台灣定位，我們甚至會正面遇到『台灣就是中國的一部分』的挑釁，而我們真的希望所有人都能認識台灣的獨特性。」

「Let Taiwan Be Taiwan」是今年「台灣節」（TAIWANfest）的口號，活動即將於明天在多倫多先登場，下周移師溫哥華舉行。

值得一提的是，過去30幾年來，「TAIWANfest」都一直稱為「台灣文化節」，今年首度改名，移除「文化」兩個字。

活動總策劃加拿大亞裔活動協會執行長吳權益對中央社說：「台灣有太多的獨特性，所以台灣節是超越文化框架，一個讓人重新認識、論述、分享與再想像台灣的平台。」

吳權益表示，早期的TAIWANfest是以一系列台灣藝文表演和美食活動打響知名度，但2016年起，每年選定一個國家展開對話，透過台灣、加拿大與對話國三方視角，策劃具啟發性節目，不僅是文化展示，也是彼此理解，更在加拿大的多族裔多元文化社會中，尋找身分認同。

他說：「台灣來的音樂人傳遞的不僅是美好的音樂，更是一段特別的台灣故事。就像今年台灣節邀請到『農村武裝青年』、『粹垢』和『一好・屴夯』這3組音樂人，代表台語、客語和原住民語，這些語言都曾是在戒嚴時期被打壓禁制的，所以若提倡『LetTaiwan Be Taiwan』，說這些語言的族群，也應該可以好好地做自己。」

他說，台灣努力追求自己的定位，所以每個台灣人都需要更認識台灣，做好功課才能向世界介紹更豐富又獨特的台灣。

繼前2年與荷蘭、西班牙進行「大航海時代」的對話後，今年「台灣節」以葡萄牙為引，詮釋活動主題「海洋的回音」。

吳權益說：「我們都知道鄭成功對台灣的貢獻，他打敗了荷蘭人，但有沒有人想過，當時鄭成功的大砲從哪裡來的？那不是明朝提供的，大部分的武器來自澳門，也就是當時在澳門的葡萄牙人提供的，所以我們和葡萄牙有過密切的關係，但幾乎很多人都不知道。」

他說很多歷史細節可以證實台灣和世界的連結非常多元且悠久。「這對加拿大的台裔後代也非常重要，因為他們若對台灣產生好奇，若更了解自己的根源，就能更好地論述自己在加拿大的身分定位」。

駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣讚揚「台灣節」引領眾人吶喊「Let Taiwan Be Taiwan」。她說：「就好像台灣運動員參加國際比賽時，總是只能用『中華台北』，無法用『台灣』，我們真的就想大聲說『我們的名字叫Taiwan』。」

