立陶宛機場新CT設備上線 液體攜帶限制鬆綁

中央社／ 維爾紐斯22日專電

立陶宛主要2座機場維爾紐斯與考納斯宣布安檢新規定，旅客在安檢時將不再需要把液體從手提行李中取出。這2座機場先前已取消電子設備取出的規定，如今液體也同步放寬，讓搭機流程更省時便利。

立陶宛機場公司（LTOU）昨日發布新聞稿指出，得益於新一代電腦斷層掃描（CT）安檢設備的引進，以及歐盟執委會7月底決議取消實施近20年的「液體100毫升限制」，今日起旅客可以在手提行李中攜帶單一容器容量最高2公升的液體，容器的種類與形狀皆不受限制。

根據歐盟先前的規定，手提行李中的液體必須裝在不超過100毫升的容器中，並放入容量1公升內的透明夾鏈袋，安檢時還需取出檢查。

LTOU安全主管克夏納斯（Vidas Kšanas）表示，新型掃描設備能在三維空間分析電子產品與液體，無需取出即可檢測，且符合最高安全標準。他強調，新規定不僅減少旅客壓力，還能加快安檢速度，提升機場處理更多旅客的能力。

立陶宛交通部副部長塔敏斯卡斯（Juras Taminskas）表示，許多旅客過去趕往機場時對繁瑣的安檢感到焦慮，現在旅客在這2座機場可免去這種擔憂。塔敏斯卡斯也樂見立陶宛成為波羅的海地區首個投資先進安檢科技的國家。

克夏納斯提醒，「放寬版」的液體新規定目前僅適用於歐洲部分機場，許多歐洲中小型機場由於尚未安裝新型CT掃描設備，仍維持液體100毫升限制與透明袋的規定。此外，手提行李的重量與體積限制仍由航空公司決定，旅客應留意航空公司的相關規範。

機場 安檢 立陶宛

