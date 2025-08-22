聽新聞
影／發射成功！美軍神秘X-37B太空飛機新任務 搭SpaceX火箭照亮夜空
美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭今晚升空，搭載美軍神秘的無人太空飛機X-37B。
法新社報導，根據SpaceX直播內容，獵鷹9號火箭於今晚11時50分（台灣時間22日上午11時50分）成功發射，照亮了美國國家航空暨太空總署（NASA）甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）的夜空。
美國太空軍（United States Space Force）表示，X-37B的任務將涵蓋「一系列測試和實驗目標」。
美國太空軍上月在聲明中說：「這些操作展示與實驗涵蓋新一代技術，包括雷射通訊和歷來在太空測試過性能最強的量子慣性感測器。」聲明還說：「第8次任務將有助提升美國太空通訊結構的韌性、效率與安全性。」
X-37B由波音公司（Boeing）的聯合發射同盟（United Launch Alliance, ULA）為美國空軍設計建造。
這款軌道測試載具長約9公尺，翼展約4.5公尺，由太陽能板提供動力，外型酷似縮小版太空梭，自2010年投入運作以來，曾替NASA執行多項測試。
