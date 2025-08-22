快訊

性平會認「未違性平法」…葉丙成仍請辭政務次長！教育部稍後將說明

聽新聞
0:00 / 0:00

影／發射成功！美軍神秘X-37B太空飛機新任務 搭SpaceX火箭照亮夜空

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
圖為2023年X-37B搭載SpaceX獵鷹火箭，執行第七次軌道飛行任務升空畫面。 路透社
圖為2023年X-37B搭載SpaceX獵鷹火箭，執行第七次軌道飛行任務升空畫面。 路透社

美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭今晚升空，搭載美軍神秘的無人太空飛機X-37B。

法新社報導，根據SpaceX直播內容，獵鷹9號火箭於今晚11時50分（台灣時間22日上午11時50分）成功發射，照亮了美國國家航空暨太空總署（NASA）甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）的夜空。

美國太空軍（United States Space Force）表示，X-37B的任務將涵蓋「一系列測試和實驗目標」。

美國太空軍上月在聲明中說：「這些操作展示與實驗涵蓋新一代技術，包括雷射通訊和歷來在太空測試過性能最強的量子慣性感測器。」聲明還說：「第8次任務將有助提升美國太空通訊結構的韌性、效率與安全性。」

X-37B由波音公司（Boeing）的聯合發射同盟（United Launch Alliance, ULA）為美國空軍設計建造。

這款軌道測試載具長約9公尺，翼展約4.5公尺，由太陽能板提供動力，外型酷似縮小版太空梭，自2010年投入運作以來，曾替NASA執行多項測試。

NASA 太空 美國 SpaceX 火箭 美軍

延伸閱讀

NBA／「整個系列都在哭」火箭森根狠批勇士犯規多又愛抱怨

NBA／火箭給頂薪持保留態度 杜蘭特延長合約談判仍陷僵局

美軍披露 500台灣軍人參與今年北方打擊演習

NBA／勇湖大戰再登開幕戰 杜蘭特火箭首秀戰雷霆

相關新聞

影／發射成功！美軍神秘X-37B太空飛機新任務 搭SpaceX火箭照亮夜空

美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭今晚升空，搭載美軍神秘的無人太空飛機X-37B

溫哥華街頭濃濃台灣味 TAIWANfest燈箱廣告吸睛

溫哥華街頭彌漫濃濃的台灣味，「Let Taiwan Be Taiwan」（讓台灣就是台灣） 的燈箱廣告吸引很多人的目光。...

日本棕熊攻擊頻傳…獵人曝驅熊背負高風險 待遇「油錢都不夠」

根據日媒「NEWS POST 7」報導，北海道及其他地區近來棕熊出沒頻繁，已陸續造成死傷。7月在福島町，一名五十多歲男子清晨送報途中遭襲擊身亡；8月於知床半島羅臼岳，又有二十多歲登山客喪命。隨著人類生活範圍與野生動物棲地日漸重疊，驅趕棕熊的工作落在獵友會的獵人肩上，但這份高風險工作背後，卻隱藏低待遇與法律爭議的難題。

快樂星期一 南韓擬設新制料促進單日消費15億美元

為刺激內需經濟，南韓政府正在評估導入「快樂星期一」制度，也就是將部分國定假日改為統一星期一放假，預估可促進全國單日消費支...

大阪世博開幕130天遊客破1500萬人 比2005年愛知世博早17天

2025世界博覽會營運單位「日本國際博覽會協會」21日表示，大阪世博的遊客截至20日為止已突破1500萬人，開幕後第13...

Z世代書包排滿娃娃！吊飾掛出百億商機 專家指3因素帶動風潮

根據日媒「FNN」報導，日本高中生和孩童之間，正流行一股「掛滿吊飾」（jarajara）的風潮。學生把各種娃娃、鑰匙圈和小飾品掛在書包或背包上，有女學生甚至掛了11個娃娃在書包上，走在路上非常吸睛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。