加拿大麻疹確診逾4500例 占今年來美洲一半

中央社／ 多倫多21日綜合外電報導

今天公布的最新數據顯示，加拿大麻疹病例數已逾4500例。根據世界衛生組織（WHO）本月發布的數據，加拿大麻疹病例數約占美洲地區今年所有確診病例的一半。

法新社報導，加拿大原已在1998年正式消滅麻疹，但如今病毒捲土重來，尤其是在某些未接種疫苗的門諾派基督教社群中。

根據加拿大聯邦政府本週更新的數據，人口最稠密、約有1600萬人的安大略省（Ontario）已記錄2366起病例，而全國病例總數為4638例。

每週四公布數據的亞伯達省（Alberta）政府表示，該省已通報1790起病例，是人均感染人數最多的地區。亞伯達省人口約有500萬人，今年病例數已超過美國。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）本週表示，美國正面臨30年來最嚴重的麻疹疫情，確診病例累計達1375例。

加拿大專家指出，導致疫情爆發的幾個因素中，包括疫苗錯誤訊息的擴散。

但加拿大疫情的爆發，主要在重浸派基督教（Anabaptist Christian）社區，門諾會（Mennonites）為其中一分支，當地民眾對施打疫苗猶豫不決由來已久。

加拿大麻疹疫情爆發，與東部紐布朗斯威克省（New Brunswick）一場門諾會婚禮有關。

