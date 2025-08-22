佛羅倫斯古絲綢工廠 傳承跨世代絕美手藝

走進隱身佛羅倫斯的「古絲綢工廠」，宛如穿越時空，原應收藏在博物館的中世紀織布機，仍每日運轉著，依靠織工代代相傳的技藝，延續古法織出獨一無二圖騰。這些絕美奢華的布匹，除了進獻給教宗，也被許多義大利權貴家族視為身分象徵。

佛羅倫斯古絲綢工廠（Antico Setificio Fiorentino）創建歷史可追溯至1786年，工廠平時未對外開放參觀，中央社記者受邀採訪，為台灣讀者開箱義大利極其特殊的古典絲綢手工藝製程。

●古董織布機每日運轉 宛如走進活的博物館

來到工廠門口，僅見一塊低調黑色招牌，穿越中庭入內，有幾處展示著古董織布機，不過此處並非靜態收藏博物館，廠內持續傳來嘈雜的機械運轉聲。當目睹聲響來源都是年資數百歲的織布機，參觀記者無不震懾，這裡不是刻意復古、仿古，而似乎是凝結了時光，孜孜追求一種不媚俗流行的永恆美感。

佛羅倫斯從文藝復興時期以來，就是絲綢手工藝重鎮，這間工廠是如今全世界碩果僅存的幾間古絲綢工廠之一。2010年，該工廠被義大利頂尖設計師史提法諾里奇（Stefano Ricci）家族收購，開啟更多元觸角，將古絲綢織品運用在超級遊艇、私人飛機、豪宅酒店等裝飾。

史提法諾里奇的兒子菲力普里奇（Filippo Ricci），如今擔任品牌創意總監。菲力普里奇親自導覽參觀工廠，他向記者介紹，該廠製造區分2大部分，一部分半機械織布機約產自1850年，每天可生產10到15公尺織品，另一部分是更古老的「純手動織布機」，每天僅能生產30到40公分。

「你通常要到博物館才能看到這些古董機械織布機，所以這裡就像活的博物館。」菲力普里奇邊說邊拿起一塊光澤奇幻的紫色絲綢布展示，「從調色到編出細緻流蘇，古典製作方式的迷人之處，是使每塊織品都獨具特色。」

許多古董半機械織布機的形體相當巨大，幾乎整個房間只能擺下1、2台。有別於成衣廠購買現成布料或線材製作，菲力普里奇將一顆小小「蠶繭」放在掌心，他表示，這個奇妙的小東西是古老工廠織造絲綢的起點，從蠶繭、絲線再到布匹，交織出千變萬化可能性。

●手工打造身分象徵 權貴世家、教宗都使用

為了傳承古老技藝，工廠另提供教學體驗課，一位員工當場示範織出紅金線流蘇的繁複手法，她表示「如果有人想成為絲綢工藝大師，或想學習怎樣使用古董織布機，歡迎來報名一日課程。」

在工廠的右半部，是更古老的「純手動織布機」區域，這種機器不只體型巨大，高度直達天花板，作業員還須同時手推、腳踏才能操作，相當費力。

義大利許多擁有古老莊園的權貴家族，會專程來訂做「專屬花紋」織品，工廠依慣例會為客戶建檔，確保過了數十年要替換新品時，子孫還能找到一模一樣花色。

工廠尊貴客戶除了聲名顯赫的當地世家，還包括教宗，菲力普里奇展示一塊優雅純白織品，這是與當地修道院合作，進獻給已故教宗方濟各（Pope Francis）的花樣。在天主教儀節中，白色是專屬教宗的尊貴顏色。

●從文藝復興禮服到時尚伸展台 美感超越時空

「純手動織布機」如何織出多變圖騰？關鍵是成百上千張打洞的厚紙卡，這些卡片就像織布設計圖，決定織布時經線、緯線何時下針，組合成不同圖案。最費工的是，每張卡片都必須由作業員手工調整打洞位置，一槌槌「敲」出來。

示範製作設計紙卡的作業員說，有些簡單織布花樣只需200張圖卡，但複雜圖案可能要1、2千張圖卡組成，所以每次接到需要製作新圖的案子，她都會倒抽一口涼氣，但能在此傳承歷史手工藝，也讓她感到很自豪。

古絲綢工廠的座右銘是追求「超越時空之美」，作品展示間的擺設具體呈現了此一夢想。一件2020年參與義大利精品Dolce & Gabbana時裝秀的絲綢長袍，與一件16世紀獻給佛羅倫斯貴族梅迪奇（Medici）家族的絲綢禮服，並陳在同個空間展出，也絲毫沒有違和感。